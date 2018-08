Satojen islamistien hyökkäys – Taliban yllätti Afganistanissa

Afganistanin Taliban-äärijärjestö on tehnyt harvinaisen laajan hyökkäyksen turvallisuusjoukkoja vastaan.

Satojen taistelijoiden kerrotaan vyöryneen varhain torstaiaamuna Ghanznin maakunnan pääkaupunkiin, joka sijaitsee maan keskiosissa.

Ainakin 14 hallituksen turvallisuusjoukkojen sotilasta kuoli taistelussa. Radio Free Europen siteeraamien sairaalalähteiden mukaan uhreja oli yhteensä ainakin sata.

Talibanin hyökkäys saatiin lopulta pysäytettyä Yhdysvaltain ilmavoimien tuella. Islamistien taistelijoita pommitettiin lentokoneiden, helikopterien ja lennokkien avulla.

Kenraaliluutnantti Martin L. O’Donnellin mukaan taistelut olivat ohi aamukahdeksaan mennessä. Kaupungista kuului kuitenkin hajanaista ammuskelua puoleenpäivään asti.

Afganistanin viranomaiset sulkivat hyökkäyksen seurauksena hetkellisesti Ghaznin ja pääkaupunki Kabulin välisen valtatien.

Taliban on onnistunut vahvistamaan asemiaan Naton ISAF-operaation loppumisen jälkeen vuonna 2014. Maassa on tällä hetkellä noin 16 200 Nato-sotilasta osana Resolute Support -tehtävää.

Äärijärjestön johto ei ole vastannut hallituksen neuvottelupyyntöihin.

U.S. Forces responded with close-air support this morning in #Ghazni. Afghan forces held their ground and maintain control of all govt. centers. Another failed attempt by Taliban to seize terrain, while creating strategically inconsequential headlines.

— USForces Afghanistan (@USFOR_A) August 10, 2018