Satoja venezuelalaisia pakenee salaa Unkariin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unkari vastaanottaa satoja pakolaisia Venezuelasta ja kehottaa maahantulijoita vaikenemaan operaatiosta.

Noin 350 venezuelalaista pakolaista on kaikessa hiljaisuudessa matkustanut Unkariin valtion kustantamilla lennoilla paetakseen Venezuelan kriisin aiheuttamaa sekasortoa, kertoo BBC.

Toiset 750 pakolaista odottaa lentoa Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa ja määrän odotetaan kasvavan.

Päästäkseen Unkariin pakolaisten pitää kuitenkin osoittaa omaavansa unkarilaiset sukujuuret. Vain hyvin harva heistä on syntynyt Unkarissa tai puhuu unkaria.

Suurin osa Venezuelaan muuttaneista unkarilaista sukua olevista siirtolaisista saapui kahdessa eri vaiheessa.

Ensimmäinen ryhmä muutti toisen maailmansodan jälkeen ja toinen Unkarin kansannousun jälkeen vuonna 1956.

Yhteisö kerrotaan kasvaneen myöhemmin. Caracasissa asuvan unkarilaisperäisen väestön määrä lasketaan tuhansissa.

Yhteisö pyysi apua Unkarin hallinnolta, kun Venezuelan tilanne vuonna 2017 heikkeni nopeasti ruokapulan ja väkivallan saattelemana.

Unkariin saapuneet 350 pakolaista on otettu lämpimästi vastaan. Heidät on ilmoitettu kielikursseille ja heille on järjestetty majoitus kahdentoista kuukauden ajaksi.

BBC kuvaa tilannetta ironiseksi. Unkarin hallitus ja pääministeri Viktor Orbanin valtapuolue Fidesz ovat vastustaneet kiivaasti maahanmuuttoa Euroopan unioniin. Nyt hallituksen ministerityöryhmä on kuitenkin laatinut ohjelman, joka saattaa tuoda maahan pitkälti yli tuhat siirtolaista.

Fidesz aloitti hiljattain julistekampanjan, joka syyttää EU:ta ja komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria muun muassa maahanmuuton edistämisestä.

Unkarin viranomaiset haluavat pitää venezuelalaisten maahanmuuton salassa ja heidän kerrotaan pyytäneen maahantulijoita olemaan puhumatta medialle.

– Hallitus teki meille selväksi, että hankkeesta viestiminen olisi erittäin hankalaa. Se johtuu heidän omasta maahanmuuttovastaisesta kampanjastaan, kertoo Unkariin saapunut nimettömänä esiintyvä venezuelalainen.