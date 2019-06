Satoja pidätetty Moskovan mielenosoituksessa

Venäjän poliisi on pidättänyt ainakin yli 420 mielenosoittajaa Moskovassa järjestetyssä mielenosoituksessa. BBC:n mukaan pidätettyjen joukossa on myös oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Pääkaupungin läpi marssineen kulkueen tavoitteena oli tukea tekaistujen syytteiden nojalla pidätetyksi joutunutta toimittaja Ivan Golunovia. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan vaikuttaneen henkilökohtaisesti Golunovin vapauttamiseen tiistaina.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin keskiviikkona runsaasti kuvamateriaalia mellakkapoliisin kovakouraisista otteista Moskovan kaduilla. Poliisi kertoo tehneensä pidätykset, sillä mielenosoitukselle ei ollut myönnetty kaupungin lupaa.

Osallistuneiden määräksi on arvioitu noin 1200 henkeä.

Venäjän mediakenttä järjesti alkuviikosta harvinaisen yhtenäisen kampanjan Ivan Golunovin tueksi. Korruptiotapauksia selvittäneen toimittajan oikeustapus ja pahoinpitely vankilassa vaikuttaa herättäneen myös laajempaa protestimielialaa viranomaisia vastaan.

Osa mielenosoittajista kertoi vaativansa myös muiden kyseenalaisten tuomioiden tutkimista.

– Olen täällä, koska meillä on vielä paljon poliittisia vankeja eli ihmisiä, jotka on heitetty vankilaan huumesyytteiden nojalla, paikallinen nuori kertoo Radio Free Europelle.

Mass arrests have started here. I have seen at least 5 people being dragged off. People shouting “Shame!” and “Who are you serving?!” pic.twitter.com/CConRW9mfG

— Emily Sherwin (@EmilyCSherwin) June 12, 2019