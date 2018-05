Satelliittikuvat todistavat: Pohjois-Korea purkaa ydinkoepaikkaa

Pohjois-Korea on ilmoittanut päästävänsä ensi viikolla asiantuntijoita ja median edustajia seuraamaan Punggye-rin ydinkoelaitoksen sulkemista.

38 North -sivuston tekemän analyysin mukaan Pohjois-Korean väitteet vaikuttavat pitävän paikkansa.

Satelliittikuvien mukaan laitoksen ympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia huhtikuun lopun jälkeen. Useita rakennuksia on ilmeisesti purettu.

– Useita tärkeitä tukirakennuksia on purettu maan tasalle edellisen analyysimme jälkeen. Osa kaivosvaunujen raiteista on poistettu, Frank Pabian, Joseph Bermudez Jr. ja Jack Liu toteavat arviossaan.

Kaksi suurinta rakennusta komento- ja hallintoalueella ovat edelleen pystyssä. Rakennukset on mahdollisesti säästetty virallista purkuseremoniaa varten.

– Kaikki tunnelit romautetaan räjähdyksillä, sisäänkäynnit tukitaan ja rakennukset poistetaan, Pohjois-Korean valtiollinen KCNA-media kertoi.

