Satelliittikuvat paljastavat: Venäjä kerää valtavaa sotajoukkoa Krimille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä on lisännyt huomattavasti Krimin niemimaan joukkojaan.

Venäjä on koonnut huomattavat joukot ja runsaasti kalustoa Ukrainalta miehitetylle Krimin niemimaalle, satelliittikuvat paljastavat.

Defense Onen hankkimissa viime vuoden tammikuun ja tämän vuoden huhtikuun välillä otetuissa satelliittikuvissa näkyy muun muassa viisi S-400- ja viisi S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, hävittäjiä neljällä eri kentällä sekä parannuksia Krimin neuvostoaikaisiin sotilastukikohtiin.

Nimettöminä pysyttelevien amerikkalaisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjä ”lisää tarkoituksellisesti ja systemaattisesti” Krimin joukkojaan. Kumpikaan Defense Onen lähteistä ”ei kiistä tai myönnä” kaupallisissa satelliittikuvissa näkyvää kehitystä.

Krimin joukkojen kehityksen perusteella Moskovalla ei ole mitään aikeita palauttaa aluetta Ukrainalle.

– (Joukkojen vahvistaminen) viittaa siihen, että Venäjä tavoittelee kykyä hallita vahvemmin Mustaamerta. Tämä antaa sille kyvyn käyttää voimaa kauempana sen lähiympäristöstä, Middlebury Collegen Itä-Euroopan aseistariisuntaohjelman johtaja Sarah Bidgood arvioi.

Hänen mukaansa kyse on merkittävästä joukkojen lisäämisestä.

– Alueen liittolaiset tulevat painostamaan Natoa yhä enemmän osoittamaan, että se kykenee vastustamaan Venäjän yrityksiä hallita entistä vahvemmin Mustaamerta. Minusta tämä on hyvin vaarallinen ympäristö, Bidgood jatkaa.

Venäjän pelätään pyrkivän sijoittamaan joukkojaan niin, että se kykenee estämään reitin Välimerelle.

Defense Onen mukaan Venäjällä on Krimillä nyt noin 30 000 sotilasta. Amerikkalaistiedustelun mukaan joukkoja aiotaan kasvattaa 13 000 sotilaalla seuraavan neljän vuoden aikana. Niemimaalla on lisäksi ainakin 81 sotilaskonetta ja helikopteria. Mustanmeren laivasto on puolestaan saanut hiljattain 10 sota-alusta, jotka kaikki kykenevät laukaisemaan pitkän kantaman Kalibr-risteilyohjuksia.

– Nimimaa on pullollaan ohjuksia, James Martin Centerin aseistariisunta-asiantuntija Jeffrey Lewis toteaa.

– Tämä mittakaava herättää kysymyksen siitä, onko kyse vain niemimaan puolustamisesta vai käytetäänkö sitä voiman projisointiin koko Mustallemerelle. (Joukkojen) laajuus on huomattavaa, hän jatkaa.

Lewis ei pidä Venäjän joukkojen vahvistamista väliaikaisena toimena.

Ukrainan mukaan Venäjä on valmistellut neljää Krimin tukikohtaa ydinaseiden sijoittamista varten. Krimin tataarijohtaja Mustafa Dzhemilev on puolestaan väittänyt, että Venäjä on vienyt ydinaseita Krimille jo vuonna 2016.

Defense Newsin tiedustelulähteet eivät myönnä tai kiistä tätäkään väitettä. Amerikkalaistiedustelun mukaan Krimin ydinaseita koskevat tiedot ovat salaisia.

Entinen Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentajan, kenraali evp. Ben Hodgesin mukaan Venäjä haluaa käyttää Krimiä tukikohtana Lähi-idän ja Välimeren alueen toiminnalle. Mustanmeren laivaston vahvistamisella pyritään hänen mukaansa saartamaan Ukrainaa. Vahvat joukot alueella merkitsevät myös kykyä vaikuttaa muihin alueen valtioihin, kuten Georgiaan ja Romaniaan.

Krimin joukkojen vahvistaminen vaikuttaa myös mahdollisuuksiin vallata alue takaisin.

– Se olisi sotilaallisesta näkökulmasta hyvin, hyvin vaikeaa, Ben Hodges arvioi.

Hänen mukaansa Krim näyttää ajautuvan pattitilanteeseen.

– Meidän ei tule koskaan virallisesti tunnustaa tai sallia Venäjän laitonta läsnäoloa. En ole optimistinen siitä, että asia ratkeaa vielä pitkään aikaan.

US Intelligence Officials and Satellite Photos Detail Russian Military Buildup on Crimea https://t.co/iskRW6fctJ | @DefTechPat pic.twitter.com/H819ClG3oq — Defense One (@DefenseOne) June 13, 2019