Satelliittikuvat paljastavat toimia Pohjois-Korean ohjuslaitoksessa

Pohjois-Korean kerrotaan asentaneen uutta laitteistoa Sohaen rakettikeskukseen. Maan tilannetta seuraava 38 North -sivusto viittaa satelliittikuviin, joiden perusteella laitoksessa sijaitsevan bunkkerin katolla on tehty rakennustöitä todennäköisesti kesä- ja heinäkuun välillä.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un totesi kesäkuussa pidetyssä Singaporen huippukokouksessa, että rakettien moottorikokeissa käytetty jalusta purettaisiin. Yhdysvaltain mukaan lupaus koski nimenomaan Sohaen laitosta.

Asiaan saatiin vahvistus syyskuussa, jolloin Kim neuvotteli Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin kanssa syyskuussa. Pohjois-Korea on ampunut Sohaesta käsin kiertoradalle useita satelliitteja. Ulkovallat ovat epäilleet testien liittyneen ballististen ohjusten kehittämiseen.

Viimeaikainen kuvamateriaali osoittaa, ettei laitoksen rakettitornissa tai -alustassa ole tehty purkutöitä elokuun jälkeen. Aiemmin poistetut osat ovat edelleen pinoissa laitoksen yhteydessä.

38 Northin mukaan liikehdintä on silti pienimuotoista, eikä viittaa Pohjois-Korean ohjuskehityksen merkittävään aktivoitumiseen.

Recent commercial satellite imagery of #DPRK's Sohae Satellite Launching Station indicates that a low level of activity continues at the site. https://t.co/HIIeCNem51

