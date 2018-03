Ydinlaitoksen satelliittikuvat: Kim Jong-unilta viesti Etelä-Korealle

Pohjois-Korean pelätään käynnistäneen ydinreaktorin tuottaakseen plutoniumia.

Yongbyonin ydinlaitoksesta otetut satelliittikuvat osoittavat merkkejä siitä, että Pohjois-Korea on käynnistänyt uudelleen ydinreaktorin tuottaakseen plutoniumia oletettavasti ydinaseohjelmaansa varten, kertoo Pohjois-Koreaan keskittyvä 38North-sivusto.

– Tämä on tietysti huolestuttavaa, vaikka he ovat vihjanneet mahdollisesti käynnistävänsä reaktorin uudestaan, toteaa Etelä-Korean tiedustelupalvelun entinen apulaisjohtaja Rah Jong-yil The Telegraphille.

Rah näkee tämän taktisena ja poliittisena toimenpiteenä, jonka avulla pyritään painostamaan Etelä-Koreaa, jotta Koreoiden välille alkuvuodesta syntynyt liennytys johtaisi poliittiseen läpimurtoon.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailivat toisiaan kovin sanoin viime vuonna. Olympialaiset toivat kuitenkin Korean niemimaalle liennytystä kevättalvella.

– On selvää, että Pohjois-Korea ei kävisi keskusteluja etelän kanssa tai harkitsisi neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa, jos kansainväliset pakotteet eivät vaikuttaisi heidän talouteensa. He haluavat lähettää reaktorin käynnistämisellä meille viestin. He muistuttavat omaamistaan ydinkyvyistä, Rah sanoo.

Helmikuun lopussa otetut satelliittikuvat näyttävät höyryn nousevan reaktorista, mikä viittaisi sen olevan toiminnassa. Alueelle on myös lähetetty enemmän armeijan joukkoja.

Toisin kuin aikaisemmin, tällä kertaa ei kuitenkaan havaittu jäähdytysveden laskemista läheisen joen viereen. Tämä saattaa johtua siitä, että vesiputkea on jatkettu jokeen asti, jotta reaktorin tilan tarkkailu olisi vaikeampaa.

– Jos reaktori on jälleen toiminnassa, se tarkoittaa sitä, että Pohjois-Korea on aloittanut uudelleen plutoniumin tuottamisen oletettavasti ydinaseohjelmaansa varten, 38Northin raportissa todetaan.