Satelliittikuvat paljastavat – Kiina tuhoaa Tiibetiä

Temppelialuetta tuhottiin. Munkit ja nunnat kyyditettiin leirille.

Satelliittikuvat paljastavat, että Kiina on tuhonnut viime heinäkuusta alkaen lähes puolet Yarchen Garista, joka on yksi maailman suurimmista tiibetinbuddhalaisista pyhättöalueista. Lontoossa toimivan Free Tibet -järjestön julkaisemista satelliittikuvista on nähtävissä, kuinka aiemmin tiheästi asuttu joen länsiranta on lanattu puskutraktorein täysin matalaksi.

Kiinalaishallinto sulki alueen ulkomaalaisilta aiemmin tänä vuonna ja toukokuussa alkoi hävitystyö. Noin 3500 tiibetinbuddhalaista munkkia ja nunnaa on bussitettu ”isänmaallisille uudelleenkoulutusleireille”. Vain etnisesti han-kiinalaisesta Setšuanin maakunnasta tulleet asukkaat välttivät siirrot. Vähemmistökansallisuuksien, kuten tiibetiläisten, alueelta tulevat ei. Tilalle on tuotu pysyvästi 600 kiinalaista viranomaista valvomaan temppelialuekeskusta, jolla on viime vuosina asunut yhteensä noin 10 000 munkkia, nunnaa ja buddhalaiselle opiskelulle ja meditaatiolle omistautunutta maallikkoa.

Vuonna 2016 alueelta häädettiin 1000 asukasta ja viime vuonna hallinto tuhosi alueelta 3500 kotia. Kiinalaishallinto suunnittelee alueesta hallittua turistikohdetta. Alueen teitä on levennetty, parkkipaikkoja raivattu ja hotelleja rakennettu.

Satellite images reveal the devastating scale of demolitions in Yarchen Gar, which is one of the largest Buddhist communities in the world.https://t.co/qr1VVl3cPL — Free Tibet (@freetibetorg) October 5, 2019