Satelliitti paljasti: Hotelli onkin salainen sotilastukikohta

Lomakohteen Kamputseassa uskotaan olevan peite tukikohdalle.

Kiinan arvioidaan olevan rakentamassa kamputsealaisesta suuren mittakaavan Koh Kongin rantalomakohteesta sotilastukikohtaa, kertoo australialainen uutispalvelu News.com.au. Alueen tarpeisiin on valjastettu 45 000 hehtaaria koskematonta kansallispuistoa.

Mainokset lupaavat lähes täydellistä ekosysteemiä terveyskeskuksineen, hotelleineen ja tuotantolaitoksineen. Alueelle luvataan myös kansainvälinen lentokenttä ja syvänmeren alusten satama.

Lentokenttä on kuitenkin monilta puitteiltaan mitoitettu hävittäjälentokoneille. Esimerkiksi kiitorata on pidempi, mitä suurinkaan siviililentokone tarvitsee nousuun tai laskeutumiseen, mutta kääntymispaikat on mitoitettu pienemmille koneille. Sataman mitoitus sopii puolestaan hyvin Kiinan suurimmille hävittäjälaivoille. Alueen hotelleihin ja kasinolle ei ole virrannut turisteja.

Yhdysvaltalaisen Centre for Advanced Defence Studies -tutkimusjärjestön mukaan sairaaloita voitaisiin käyttää armeijan tarpeisiin ja tuotantolaitokset pystyisivät antamaan sotalaivoille logistista tukea.

Meri- ja lentotukikohta Kamputseassa antaisi Kiinan asevoimille helpon pääsyn Vietnamin, Malesian ja Indonesian aluevesille Etelä-Kiinan merellä.

– Tämä antaa Kiinalle mahdollisuuden käyttää ilmavoimiaan koko alueella, ja se muuttaa pelin täysin, sanoo politiikan tutkija Sophal Ear Occidental Collegen yliopistosta.