Sateita ketjuna Suomen yli – Lappiin reilusti lunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkaneen viikon sää on melko sateista.

Lokakuussa on tullut runsaasti sateita. Myös kuun viimeisellä viikolla sateita riittää.

– Sadetta tulee nyt joka päivä jossain päin maata ainakin perjantaille asti. Sade tulee lähipäivinä lumena Lapin lisäksi välillä myös Koillismaalla ja mahdollisesti myös paikoin Kainuussa, mutta Lapin ulkopuolella lumikertymät jäävät selvästi pienemmiksi. Lumisateiden alueilla ajokeli on ajoittain huono sekä tielle satavan lumen että lumipyryn vuoksi tuulen välillä voimistuessa, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Lapissa lunta voi tulla paikoin reilusti viikon aikana.

– Tämän hetken ennusteen mukaan Lapin keski- ja luoteisosassa lunta sataa tiistaista torstaihin kolmen vuorokauden aikana 10–25 senttimetriä, Käsivarressa paikoin jopa kolmisenkymmentä senttimetriä. Muualla lumisateen alueella lumikertymä jää pääasiassa kymmenen senttimetrin vaiheille tai sen alle.

Meneekö lumensyvyysennätys rikki?

Lokakuun lumensyvyysennätys Suomessa on 60 senttimetriä vuodelta 1967 Inarista. Tämä ennätys voi olla lähellä tai jopa rikkoutua tänä vuonna.

– Kittilän Kenttärovan mittauksissa on ollut maanantaiaamuna lunta 52 senttimetriä. Lumi painuu vähän kasaan ajan mittaan, mutta siitä huolimatta tällä viikolla voi tulla uusi lokakuun lumensyvyysennätys. Epävarmuutta siihen tuovat tuuli ja kinostuminen, sillä on mahdollista, että mittarin kohdalle on kasautunut ympäristöä enemmän lunta tai että tuuli vie lähipäivien lumet vaaran laella muualle, Latvala kertoo.

Sunnuntaina aamulla Sallassa mitattiin syystalven tähän asti kylmin lämpötila, −21,3 astetta. Kylmät yöt jäävät nyt kuitenkin meteorologin mukaan hetkeksi taakse.

Maan etelä- ja keskiosassa pysytellään tällä viikolla enimmäkseen nollan yläpuolella öisinkin. Tiistaina päivällä Etelä-Lapissa asti lämpötila nousee jo paikoin asteen tai pari nollan yläpuolelle ja viikon edetessä on mahdollista, että Lapin pohjoisosassa saakka on suojasäätä.

– Tähän aikaan Pohjois-Suomessa on tavallisesti lähes kaikkialla yöpakkasta. Yöt ovat kuitenkin tällä viikolla Lapin eteläpuolella ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä ja mahdollisesti loppuviikon lauhan jakson aikana välillä Lapissakin, Latvala sanoo.

Pilvinen ja sateinen sää jatkuu

Latvalan mukaan seuraava laaja sadealue saapuu tiistaina lännestä Lappiin ja eteläisessä Lapissa asti osa sateesta tulee vetenä, sen sijaan Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta tulee monin paikoin 5–15 senttimetriä.

Maan etelä- ja keskiosassa vesisateet ovat päivällä paikallisia ja varsinkin etelässä heikkoja, illalla satelee vähän enemmän.

Päivälämpötila on tiistaina maan etelä- ja keskiosassa 5–10 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 1–6 astetta. Lapin eteläosassa on 0–2 plusastetta ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa 0–5 pakkasastetta.

Keskiviikon vastaisena yönä lämpötilat ovat laajalti 0–6 plusastetta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa on muutama pakkasaste ja Pohjois-Lapissa 2–10 pakkasastetta.

Keskiviikkona seuraava sadealue saapuu lännestä.

– Enimmät sateet painottuvat tällä kertaa etelään ja länteen. Lappiin, Koillismaalle ja mahdollisesti Kainuuseenkin tulee jälleen lunta, mutta uusimman ennusteen mukaan lähinnä Käsivarren Lapissa lunta voi tulla jopa kymmenen senttimetriä. Tuuli voimistuu eteläisillä merialueilla kovaksi ja maa-alueillakin tuuli voimistuu vähän, Latvala ennustaa.

Lämpötila on keskiviikkona päivällä maan etelä- ja keskiosassa jälleen 5–10 asteessa. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on 0–4 plusastetta ja Lapissa 0–5 pakkasastetta.

Torstain vastaisena yönä Pohjois-Lapin selkeillä alueilla lämpötila voi laskea kymmeneen pakkasasteeseen tai kylmemmäksi, muualla yölämpötilat ovat alkuviikon öiden kaltaisia.

Torstaina uusia sateita saapuu jälleen lännestä.

– Lapin keski- ja pohjoisosassa 5–10 senttimetrin lumikertymät ovat jälleen mahdollisia. Sadealueen muoto ja ajoitus voivat kuitenkin vielä muuttua. Eteläinen tuuli voimistuu torstaina.

Tämän hetken ennusteen mukaan torstaina sateen jäljessä Lappiin virtaa lämpimämpää ilmaa.

– Lämpötilat nousevat torstaina mahdollisesti suojasään puolelle Keski-Lapissa tai jopa Pohjois-Lapissa asti. Ennuste tarkentuu myöhemmin, mutta jos tämä toteutuu, lumisade muuttuu Lapissa laajalti vedeksi ja maahan jo satanut lumi painuu kasaan, Anna Latvala toteaa.

Tämän hetken ennusteen mukaan sateet väistyvät perjantaina Suomen itäpuolelle. Perjantaina päivällä voi olla monin paikoin poutaa. Lämpötila saattaa kohota etelässä ja lounaassa vähän yli kymmeneen asteeseen.

– Toteutuessaan tämä tarkoittaisi etelässä muutamia asteita keskimääräistä lämpimämpää säätä tähän aikaan vuodesta. Tavallisesti Pohjois-Lapissa on jo lokakuun viimeisinä päivinä lämpötila ylimmillään nollassa tai pari astetta pakkasella, joten mahdollinen suojasää toisi sinnekin vähän keskimääräistä lämpimämpää säätä, Latvala kertoo.