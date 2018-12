Sateet jatkuvat koko maassa – paikoin myös lumikuuroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etenkin pohjoisessa ja idässä luvassa on lumisateita.

Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa lauhaa säätä ja monin paikoin sataa vettä. Pohjoisessa taas sataa lunta ja lämpötila on pakkasella, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosassa sää on pilvinen ja monin paikoin sataa vettä. Räntäsateet alkavat alueen koillisosassa ja leviävät yöllä vähitellen myös etelään ja länteen. Lämpötila liikkuu tänään 1-6 plusasteen välillä ja yöllä 0-3 asteen väillä. Luvassa myös kohtalaista kaakkoistuulta.

Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on myös pilvinen ja ajoittain satelee lunta. Idässä luvassa on paikoin jäätävää tihkua ja alueen läntisimmässä sekä eteläisimmässä osassa myös vesisadetta. Lämpötila liikkuu 3 plusasteen alapuolella ja laskee yöllä vähän alemmas. Kylmintä on itärajalla.

Lapissa luvassa on pilvistä säätä ja lumisadetta, paikoin myös jäätävää tihkua, Lapin lounaisimmassa osassa sataa myös räntää. Lämpötila voi laskea 8 miinusasteeseen.

Huonosta ajokelistä varoitetaan etenkin maan itä- ja pohjoisosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.