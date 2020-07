Satamajohtaja HS:lle: Yllättävän paljon ruotsalaisia tulee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Satoja saapuu Suomeen joka päivä naapurimaasta koronarajoituksista huolimatta.

Ruotsista saapuu Turkuun päivittäin sadoittain matkustajia, Helsingin Sanomat kertoo.

Viking Linen mukaan heidän laivoillaan Ruotsista tulee päivittäinen kymmeniä henkilöautoja sekä kymmeniä ruotsalaisia henkilömatkustajia.

Vaikka matkustusrajoitukset ovat maiden välillä Ruotsin koronatilanteen takia edelleen voimassa, Suomeen saavutaan esimerkiksi perhesuhteisiin, kiinteistönhuoltoon tai kaksoiskansalaisuuteen vedoten.

– Matkustajia, jolla on sekä Suomen että Ruotsin passit, on yllättävän paljon. Lisäksi monella on sukulaisuussuhteita tänne tai vaikka kesämökkikiinteistö Suomessa, Turun sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm sanoo HS:lle.

– En halua sortaa ruotsalaisia, mutta kun heidän koronatilanteensa on tuollainen, matkustamisessa pitäisi olla varovainen.

Suomen passia on haettu koronakeväänä paljon ahkerammin kuin normaalisti. Hakeminen on kiihtynyt Ruotsissa asuvien suomalaistaustaustaisten kansalaisten toimesta.

Vaikka ruotsalaisten ei pitäisi saapua maahan turisteina, on heitä HS:n mukaan tavattu runsaasti muun muassa Turun linnassa. Heitä on myös kaupungin keskustassa.