Sarvamaa ja Hautala ottivat yhteen Venäjä-laista – ”Amerikkalaiset trollit ovat kimpussani”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-parlamentin vihreitä repii riita kuolleen venäläisjuristin nimen käytöstä.

EU-parlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok.) ja Heidi Hautala (vihr.) kiistelivät perjantaina siitä, mikä on Hautalan rooli Venäjä-vastaisten henkilöpakotteiden asettamisessa. Hautala sanoo, että hänen kohdistuu ”johanbäckman-mainen” lokakampanja. Sarvamaan mukaan Hautala käy väärin perustein ”normaalia journalismia” vastaan.

Yhdysvaltalainen Daily Beast -lehti julkaisi tällä viikolla jutun, jossa se väittää, että Hautala toimii Kremlin talutusnuorassa ja yrittää estää niin sanotun Magnitski-lain synnyn.

– Olen harvoin lukenut itsestäni näin ala-arvoista journalismia. Siinä yhdistellään erilaisia puolitotuuksia, vihjeitä ja vuotoja sekä esitetään henkilö sellaisessa valossa, että asianomainen olisi pahin henkilö joka voi maan päältä löytyä, Hautala sanoo tuohtuneena.

Hän sanoo, että hän on päinvastoin edistänyt ihmisoikeuksia ja henkilöpakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Laki ei koskisi vain Venäjää, vaan kaikkia mahdollisia maita. Sen sijaan hän ei kannata Sergei Magnitskin nimen liittämistä lakiin. Tämänhetkinen kiista johtuu hänen tulkintansa mukaan juuri Magnitskin nimen käytöstä.

– Tämä on mitä uskomattomin kiista, ja se on syntynyt yhden henkilön mainitsemisesta.

Sarvamaa katsoo, että Hautala moittii turhaan Daily Beastin artikkelia.

– Ihmettelen, että käyt näin voimakkaaseen vastahyökkäykseen. Daily Beastin juttu on normaalia journalismia.

Hautala huudahtaa epäuskoisesti kuullessaan Sarvamaan arvion. Sarvamaa jatkaa sanomalla, että hänen mielestään Hautala on edistänyt asiaa kulisseissa.

– Sinä toimit aktiivisesti asian puolesta, etkä tee sitä julkisesti vaan kulisseissa. Nyt kun asia on tullut julkiseksi, niin totta kai se käsitellään julkisesti, Sarvamaa sanoo Hautalalle.

Hautala sanoo olevansa päätöksentekijä, joka osallistuu keskusteluun, ei ulkopuolinen lobbari.

– Olen ollut asian parissa monta vuotta.

Venäläinen juristi Sergei Magnitski paljasti vuonna 2008 230 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen veropetoksen. Hän kuoli moskovalaisessa vankilassa vuonna 2009. Kolme vuotta myöhemmin Yhdysvallat sääti niin sanotun Magnitski-lain, jolla Yhdysvallat estää maahanpääsyn niiltä venäläisiltä, jotka Yhdysvaltain mielestä ovat vastuussa Magnitskin kuolemasta.

Yksi Magnitski-lain näkyvimmistä kannattajista oli Yhdysvalloissa syntynyt brittisijoittaja Bill Browder, joka harjoitti liiketoimintaa Venäjällä, kunnes joutui Kremlin mustalle listalle. Magnitski oli hänen lakimiehensä.

Browder on vaatinut EU:ta säätämään vastaavan Magnitski-lain, ja hän on arvostellut Hautalaa, koska tämä haluaa jättää Magnitskin nimen pois.

Asiaan kytkeytyy, että kolme vuotta sitten Hautala yritti tuoda Brysseliin esitettäväksi Magnitskista kertovan dokumenttielokuvan, jossa Browder asetetaan kyseenalaiseen valoon. Hautala sanoo, että Browder esti elokuvan esittämisen useita kertoja useissa maissa.

– Näiden asioiden perimmäiset faktat on hyvin vaikea löytää, siis mikä rikos siellä oikeasti oli taustalla, Hautala sanoo.

EU-parlamentin vihreiden ryhmä on hajonnut tapauksen vuoksi. Osa mepeistä on kirjelmöinyt vihreiden johdolle ja moittinut Hautalan toimintaa. Kovin arvostelija on Hautalan mukaan virolaismeppi Indrek Tarand.

Hautala sanoo, että Daily Beastin artikkelin jälkeen häneen on kohdistunut parjauskampanja.

– Kaikki amerikkalaiset trollit ovat olleet kimpussani.

