Sari Sarkomaan mukaan sote-uudistus on välttämätön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja pitää koko maan etuna, että kasvun veturina toimiva metropolialue ei kilpaile keskenään.

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön sekä Helsingissä että Uudellamaalla.

– Toimivat peruspalvelut, sujuvat hoitoketjut sekä kustannusten hillintä ovat tavallisten ihmisten etu, mutta ne eivät toteudu ilman uudistusta, Sarkomaa kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa uudistus ei voi onnistua ilman Helsingin ja metropolialueen erityislaatuisuuden tunnistamista.

– Uudistus siirtää vastuun sote-palvelujen järjestämisessä pois kunnilta leveämmille harteille. Samoin on tehty Ruotsissa ja Tanskassa, joissa kaupungit eivät enää järjestä terveyspalveluja. Tässä huolimatta Tukholma ja Kööpenhamina ovat onnistuneet modernissa kaupunkipolitiikassa ja ovat kilpailukykyisiä ja hyvinvoivia kaupunkeja, Sarkomaa sanoo.

– On turhaa pelottelua väittää, etteikö Suomessa ja Helsingissä tässä onnistuttaisi.

Sarkomaa myöntää, että sote-keskustelu voi näyttää hyvinkin huolestuttavalta Uudenmaan asukkaille.

– Ilmassa oleviin moniin vielä avoimiin kysymyksiin ja osin vääriinkin väitteisiin olisi vastuullista saada hallituksen, eduskunnan ja pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä keskustellen yhteiset lukemat.

– Helsinkiläisten on tärkeää tietää, että kaupungin omat sote-virkamiehet ovat olleet valmistelemassa uudistusta yhdessä muun Uudenmaan kanssa jo pitkään. Kaupunkien huolenaiheet on kuultava ja niihin on vastattava, Sarkomaa toteaa.

Koko uudistuksen kustannusten arviointi on parhaillaan meneillään virkavastuulla ministeriöissä. Sarkomaan mukaan Helsingin ja Uudenmaan metropolimaakunta tulisi valita valinnanvapauspilotiksi. Myös sote-tutkimusmäärärahojen riittävyydestä on huolehdittava.

– On koko maan etu, että metropolialue ei kilpaile keskenään vaan tekee yhteistyötä, onhan se koko maan kasvun veturi. Kansantalouden kestävän kasvun kannalta on erityisen tärkeää panostaa suurten kaupunkiseutujen menestymiseen, Sarkomaa kirjoittaa.

Hallituksen olisi myös tuotava eduskunnalle kaupunki- ja metropoliittinen selonteko.

– Selonteon avulla voidaan kootusti läpivalaista tarvittavat toimet ja sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupunkeihin sekä selkeyttää maakuntien ja kaupunkien roolit, Sarkomaa sanoo.