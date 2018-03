Sari Sarkomaa: YTHS laajenee vihdoin kaikille korkeakouluopiskelijoille

Kansanedustaja on tyytyväinen, että kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite palveluiden laajentamisesta myös ammattikorkeakouluopiskelijoille toteutuu.

Kaikille yhteinen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuo korkeakouluopiskelijat viimein keskenään tasa-arvoiseen asemaan opiskeluterveydenhuollossa. Eduskunnan on määrä saada asiaa käsiteltävän hallituksen lakiesityksen ennen ensi kesää.

– YTHS:n palvelut tavoittavat opiskelijat hyvin ja ne on suunniteltu opiskelijoiden tarpeita ajatellen. On merkittävä parannus, että jatkossa on mahdollista vaikuttavasti tehdä ennaltaehkäisevää ja terveydenedistämistyötä kaikkien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa.

Opiskelijoiden terveyden edistämistä koskeva osaaminen on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Siellä tunnetaan hyvin opiskelijoiden terveysongelmat ja erityispiirteet.

– Tulevaisuuden osaajien opiskelu- ja työkyvystä on tärkeää pitää huolta. Pidän viisaana ja välttämättömänä, että korkeakouluopiskelijoiden oma terveydenhuoltojärjestelmä säilytetään sote-uudistuksessa. On välttämätöntä vahvistaa YTHS:n toimintamahdollisuuksia ja laajentaa palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille, Sarkomaa toteaa.

Tähän mennessä AMK-opiskelijoiden terveydenhuolto on ollut kuntien vastuulla ja palveluissa on ollut paikoin suuriakin paikkakuntakohtaisia eroja.

Tulevaisuudessa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto järjestettäisiin valtakunnallisesti siten, että Kela vastaa järjestämisestä ja YTHS tuottaa palvelut valtakunnallisesti. Tämä luo puitteet taata kaikkien korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaiset opiskelijaterveydenhuoltopalvelut oppilaitoksesta ja asuinalueesta riippumatta.