Sari Sarkomaa: Vanhusten oikeuksien valvontaa on vahvistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja kehottaa eduskuntaa osoittamaan oikeusasiamiehen toimistolle lisää määrärahoja.

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mukaan ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaa ja edistämistä tulisi tehostaa viipymättä. Hän kertoo tehneensä eduskunnassa toimenpidealoitteen erillisen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta.

– On mainiota, että asiassa kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen. Vanhusten oikeuksien turvaamiskesi on tehtävä työtä joka taholla. Toinen vanhusten oikeuksien vahvistamiseksi nopea ja vaikuttava keino on vahvistaa oikeusasiamiehen toimiston voimavaroja ja osoittaa vanhusten asioiden valvonta oikeusasiamiehen erityistehtäväksi, Sarkomaa kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

– Lisämäärärahojen osoittaminen oikeusasiamiehen toimistolle mahdollistaisi oikeusasiamiehen aloitteiden ja tarkastusten määrän lisäämisen.

Sarkomaa esittää, että eduskunta osoittaisi määrärahat ikäihmisten oikeuksien valvonnan vahvistamiseen valtion ensi vuoden budjetissa. Lisäys olisi mahdollista tehdä talousarvion eduskuntakäsittelyssä joulukuussa.

– Oikeusasiamiehen toimisto on olemassa oleva instituutio, joka tekee jo vanhusten oikeuksien valvontaa. Siksi sen määrärahojen vahvistaminen olisi nopein keino edetä tärkeässä asiassa, Sarkomaa sanoo.

– Tarvitsemme tehostettuja toimia kehittää Suomea, jossa ikääntymistä ei nähdä sairautena, vaan elämän vaiheena, jossa on mahdollisuus elää turvallista ja oman näköistä elämää eikä ketään jätetä yksin.