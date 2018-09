Sari Sarkomaa vaatii norppien suojelun tehostamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja esittää, että uhanalaisen saimaannorpan suojelua on tehostettava.

– Nykyisen asetuksen voimassaolon aikana on Metsähallituksen tietoon tullut yhteensä 14 verkkokuolemaa, joista viidessä on ollut kyseessä muikkuverkko. Tämä tarkoittaa sitä, että yli kolmannes on juuri muikkuverkoista johtuvia kuolemia, kokoomuksen Sari Sarkomaa (kok.) toteaa tiedotteessaan.

Sarkomaa esittää, että työryhmä kutsuttaisiin pikaisesti koolle valmistelemaan seuraavaa asetusta, jossa kalastuskieltoja voitaisiin tarkistaa.

Nykyistä asetusta valmistellut työryhmä ehdotti tulevaisuudessa tehtävän tarkistuksia, mikäli muikkuverkkojen havaittaisiin aiheuttavan kuolleisuutta.

Saimaannorppakanta on norppakuolemista huolimatta hitaassa kasvussa. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että suojelustrategian mukainen välitavoite saimaannorpan talvikannan kasvusta 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä olisi toteutumassa.

– Toisaalta on hyvä myös muistaa, että tuo 400 yksilöä vuoteen 2025 on vasta välitavoite. Myös sen saavuttamisen jälkeen norppakannasta on huolehdittava, Sarkomaa muistuttaa.