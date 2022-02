Sari Sarkomaa vaatii lisäpanostuksia iäkkäiden liikkumiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja laajentaisi kotitalousvähennystä koskemaan myös kotikuntoutusta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa toistaa ehdotuksensa kotitalousvähennyksen laajentamisesta koskemaan kotikuntoutusta.

Sarkomaan mukaan ikäihmisille on luotava lisäkannusteita ja -mahdollisuuksia toimintakyvyn ylläpitämiseen ja liikunnan lisäämiseen. Hän on tehnyt lakialoitteen kotitalousvähennyksen laajentamisesta koskemaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottamaa kuntoutusta.

– Kun kerran siivous ja omasta kodista huolehtiminen ovat kotitalousvähennyksen piirissä, niin miksi ei sitten omasta ja vanhempien sekä isovanhempien toimintakyvystä huolehtiminen, Sarkomaa kysyy.

Sarkomaan mukaan julkisen sektorin tarjoama kotikuntoutus on aivan liian vähäistä tarpeeseen nähden. Hän lisäisi sen rinnalle muita keinoja ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen

– Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta liikuntaansa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Tuen avulla voidaan löytää ratkaisut arjessa selviytymiseen ja sopivaan liikkumiseen sairaudesta ja kivuista huolimatta, Sarkomaa sanoo.

Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta ja vain yksi kolmasosa vanhenemisesta. Liikkumattomuus romahduttaa ihmisen toimintakyvyn ja elämän laadun nopeasti.

– Olennaista on, että avun ja tuen saa nopeasti, ettei kipu kroonistu ja ettei liikkumattomuus aiheuta peruuttamattomia vahinkoja. Kotikuntoutus on arvokasta ja tärkeää työtä sekä vaikuttava toimi edistää terveyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa niin, että iän karttuessa ja sairauksista huolimatta kotona on mahdollista asua itsenäisesti, turvallisesti ja mielekkäästi.