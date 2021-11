Sari Sarkomaa vaatii koronarokotteita työterveydenhoitoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan rokotuskattavuus laahaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kirittää ministeri Krista Kiurua (sd.) ja terveyden ja hyvinvoinnin laitosta tekemään ripeästi valtakunnallisia toimia työterveydenhuollon järjestelmälliseksi mukaan ottamiseksi koronarokottamiseen.

Työterveydenhuollon piirissä on 1,9 miljoonaa suomalaista. Asia on Sarkomaan mukaan erityisen tärkeä, kun työikäisen väestön kolmas koronarokotekierros alkaa. Sarkomaa on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen.

Kysymystään Sarkomaa perustelee muun muassa sillä, että valjastamalla työterveydenhuolto mukaan nykyistä kattavammin koronarokottamiseen, voitaisi rokotuskattavuutta nostaa ja ennen kaikkea vapauttaa julkisen sektorin sote-henkilöstä perustyöhönsä.

– Työterveydenhuollon vahva mukaanotto on viisasta, koska koronarokotustahti on liian hidasta ja laahaamme perässä rokotuskattavuudessa. Julkinen terveydenhuolto on monin osin raskaasti kuormittunut ja hoitoon pääsy vaikeutunut, Sari Sarkomaa kertoo tiedotteessaan.

Sarkomaan mukaan erityisesti influenssarokotusten alettua olisi luontevaa, että työntekijöille voitaisiin tarjota samassa yhteydessä myös mahdollisuutta ottaa koronarokote. Varsinkin 20-40-vuotiaiden rokotekattavuudessa on puutteita ja heistä iso osa on työterveyshuollon piirissä. Samassa yhteydessä voitaisi jakaa tehokkaasti ja kattavasti kolmansia koronarokotteita niille, joille THL niitä suosittaa.

– Valtakunnallisia toimia tarvitaan siihen, että työterveyshuolto saisi sujuvammin käyttöönsä koronarokotteet. On mainiota, että työterveyshuollon koronarokottamiseen on luotu väliaikainen Kela-korvaus. Korvaus kattaa osan ja loppuosan työnantaja. Työterveyshuollon rokottaessa, kunnilta säästyy kustannuksia ja vapautuu hoitohenkilökuntaa muuhun tärkeään työhön kuten mittavan hoito- ja palveluvelan purkamiseen, Sari Sarkomaa sanoo.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla monella työssäkäyvällä on ollut ongelmia aikaisin sulkeutuvien pop up -rokotepisteisiin ehtimisen suhteen. Työterveyshuollon kautta olisi monelle vaivattomampaa käydä ottamassa rokotteet työaikana.

– Rokotukset ovat ainoa kestävä tie taltuttaa koronaepidemia, Sarkomaa perustelee.