Sari Sarkomaa: Lähdemme siitä, että soten aikataulu pitää

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto ratkaisee eduskuntakäsittelyn.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa kommentoi tiedotteessaan puheita sote-uudistuksen eduskuntakäsittelystä. Sarkomaan mukaan mittavan lakikokonaisuuden käsittelyn suuri työ ja vaativa aikataulu on ollut koko ajan tiedossa.

– Nyt on maltti valttia. Vielä on liian aikaista arvioida valiokuntien tarkkoja aikatauluja. Sosiaali-ja terveysvaliokunta tekee vaativaa työtään huolella mutta ripeästi, kuten eduskunnassa on aina tapana. On tärkeää, että työssä on työrauha, Sarkomaa kommentoi.

Sarkomaan mukaan on tiedossa, että perustuslakivaliokunnan lausunto on yksi ratkaiseva tekijä sille, miten eduskuntakäsittely aikataulutetaan ja etenee. Sarkomaa painottaa, että sosiaali-ja terveysvaliokunta odottaa vielä lausuntoja myös useilta muilta valiokunnilta. Sosiaali-ja terveysvaliokunta on lisännyt merkittävästi kokousaikojaan.

– Työtä teemme siitä lähtökohdasta, että hallituksen esityksen aikataulu pitää, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa painottaa myös, että ihmisten mahdollisuus saada yhdenvertaisesti laadukkaat sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut on sote-uudistuksen tärkein tavoite, jonka toteutumiseksi kokoomus tekee sitoutuneesta työtä.

– Pidän tärkeänä, että hallitus tuplasi kehysriihessä valinnanvapauslain pilotointiin tarkoitetut määrärahat. Nyt tälle on varattu yhteensä 200 miljoonaa. Ihmisille tärkeän ja yhdenvertaisia peruspalveluja vahvistavan valinnanvapauden kokeilu Helsingissä ja metropolialueella on välttämätöntä.

Sarkomaan mukaan on päivänselvää, ettei mikään muu alue voi kokeilla palveluita metropolin puolesta. Kokeiluilla voidaan hallita uudistuksen alkuvaiheen menoriskejä ja pehmentää muutoksen suuruutta. Pilotit voivat alkaa, kun eduskunta on hyväksynyt valinnanvapauslain.

Sarkomaan mukaan Helsingin sote-huoliin vastasi myös se, että hallitus lupasi arvioida tarkemmin yhdessä kaupunkien kanssa muutoskustannusten, kuten tila- ja ict-kustannusten sekä palkkaharmonisoinnin todellista tasoa.

– Tämä on edellytys sille, että palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja vaikuttavasti. Myös aloitusvuoden 2020 rahoituksen riittävyyttä palvelutarpeen kasvussa on välttämätöntä ja luvattu arvioida ja tarvittaessa huomioida korjaustarve maakuntien rahoituslain täydennyksessä syksyllä 2018.

– On viisasta, että kaupungit ja valtio arvioivat jatkossa yhdessä näitä vaikutuksia ja etsivät yhtenevän näkemyksen luvuista. Kaupunkilaisten palvelut turvataan parhaiten yhteistyössä, Sarkomaa sanoo.