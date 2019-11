Sari Sarkomaa: Terapiatakuu eteenpäin heti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan erityisesti nuorten kohdalla palvelujen saatavuuden parantaminen on tärkeää.

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mukaan eduskunnan olisi viipymättä vietävä eteenpäin mielenterveyspalveluiden terapiatakuu.

Sarkomaan mukaan erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla mielentervespalveluihin pääsyn viiveiden poistaminen on erityisen tärkeää, sillä valtaosa mielenterveyden häiriöistä puhkeaa nuoruusiässä ja pitkittyessään ongelmat pahenevat.

– Opiskelijoiden hyvä terveys on nuorten oman elämän ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeä asia. Opiskelijoiden mielenterveyteen on kiinnitettävä nykyistä vahvemmin ja ennaltaehkäisevästi huomiota myös osana opintojen ohjausta ja edistettävä joustavia opiskelumahdollisuuksia. Opiskelijoita on ohjattava hakemaan apua, niin että uupumiseen saa tukea varhaisessa vaiheessa, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.



Sarkomaa korostaa myös liikunnan merkitystä hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

– Hyvinvointia tukevien palveluiden lisäksi opiskelijoille on varmistettava nykyistä paljon nopeampi hoitoon pääsy mielenterveyden ongelmissa toteuttamalla terapiatakuu. Nuorten paikka ei ole jonossa odottamassa hoitoa, vaan apua on saatava nopeasti, jotta opinnot voivat jatkua ja nuori voi tavoitella unelmiaan, hän jatkaa.



Kokoomus on esittänyt ensi vuodelle määrärahojen lisäystä valtion budjettiin mielenterveyden terapiatakuun toteuttamiseksi. Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa ehdotettu lakimuutos vahvistaisi Sarkomaan mukaan perustason mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta myös opiskelijoille.