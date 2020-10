Sari Sarkomaa: Sokerivero torjuisi kansansairauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan veropohjaa tulisi laajentaa koskemaan kaikkia sokeripitoisia tuotteita.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kehottaa hallitusta valmistelemaan terveysperusteista verotusta, joka tulisi aloittaa sokeriverosta.

Terveysperusteisen verotuksen tavoitteena kohentaa kansanterveyttä, edistää terveellisiä ruokavalintoja ja vähentää terveydenhoidon kustannuksia. Samalla voidaan kerryttää verotuloja.

– Veropohjan laajentaminen koskemaan virvoitusjuomien lisäksi makeisia ja jäätelöä sekä kaikkia muita sokeripitoisia tuotteita on perusteltua. Verotus perustuisi lisättyyn sokeriin ja kohdistuisi tasapuolisesti eri tuotteisiin. Runsaalla sokerin syönnillä on yhteys useisiin kansansairauksiimme, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä hampaiden reikiintymiseen. Suomalaiset syövät ja juovat terveytensä kannalta liikaa sokeria, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

Hallitusohjelmassa päätettiin selvittää mahdollinen kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.

Valtiovarainministeriön vuoden 2013 sokeriverotyöryhmän havaitsemat esteet ovat osittain poistuneet, sillä sokerin ilmoittaminen ravintoainemerkinnöissä on nykyään pakollista.

Sarkomaan mukaan veron perusteen tulee olla kansanterveydellinen. Tällä tavoin se ei olisi useiden asiantuntijoiden mukaan EU-säännösten vastainen eikä sisältäisi valtiontueksi katsottavaa valikoivaa verotukea.

Vero ei koskisi hedelmiä tai kasviksia

Lasten ja nuorten ruokavalion on arvioitu sisältävän liikaa sokeria.

– Huolena on erityisesti jatkuva ylipainon kasvu ja suunterveyden heikkeneminen. Suomessa asuvista 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia oli vuonna 2019 vähintään ylipainoisia. Kansanterveytemme näkökulmasta on aivan olennaista saada ravintotottumuksia siihen suuntaan, että ne sisältävät vähemmän terveyttämme murentavaa lisättyä sokeria, Sari Sarkomaa sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO on jo usean vuoden ajan suositellut verojen ja tukien käyttöä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä. Esimerkiksi Unkarissa on otettu käyttöön terveysveromalleja, jotka ovat saaneet EU:n komission hyväksynnän.

– Verottamalla sokeria voidaan ohjata kuluttajia vähentämään liiallista sokeripitoisten tuotteiden kulutusta. Sokerivero on monia muita veroja oikeudenmukaisempi, koska kuluttaja voi omilla ostovalinnoillaan vaikuttaa siihen, miten paljon vero vaikuttaa omaan talouteen. Vero ei koskisi hedelmiä tai kasviksia, joten terveelliseksi katsottavien elintarvikkeiden verokohtelu ei muuttuisi, Sarkomaa toteaa.

Verolla voitaisiin ohjata myös teollisuutta kehittämään vähäsokerisempia tuotevaihtoehtoja.

– Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava terveysperusteisen valmisteveron veropohjan säätäminen mahdollisimman laajaksi ottamalla siihen mukaan myös tuotteet, joissa on korkea suola- tai rasvapitoisuus, kansanedustaja sanoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on vuonna 2018 edellyttänyt terveysperusteista sokeriveroa yksimielisessä mietinnössään. Valtiovarainvaliokunta korosti samana vuonna, että tällainen vero olisi perusteltu.

Sokeriveroa ovat kannattaneet myös ravitsemusneuvottelukunta, Ruokavirasto ja THL.

Sari Sarkomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen terveysperusteisen veron käyttöönotosta vauhdittaakseen hallitusta toimiin. Kysymyksen ovat allekirjoittaneet kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustajat Marko Kilpi, Mia Laiho ja Sofia Vikman.