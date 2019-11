Sari Sarkomaa: Perinteitämme ei saa murentaa

Kokoomusedustaja ehdottaa, että perustuslakivaliokunta arvioisi apulaisoikeusasiamiehen päätöstä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että perustuslakivaliokunta arvioisi apulaisoikeusasiamiehen päätöstä, saako joulujuhlan järjestää kirkossa vai ei.

– Asia on suomalaisille tärkeä. Joulujuhla on aivan olennainen osa kulttuuriamme, jota on visusti vaalittava. On välttämätöntä huolehtia, ettei perinteitämme murenneta yksittäisillä päätöksillä.

Sarkomaan mukaan tulisi selvittää, onko tuore oikeusasiamiehen tekemä päätös kieltää joulujuhlan viettäminen kirkossa ristiriidassa perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 tekemän päätöksen kanssa. Tuolloin perustuslakivaliokunta linjasi, etteivät Suvivirsi tai Enkeli taivaan tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta, eikä niiden laulamiselle ole estettä kaikille yhteisessä juhlassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta tähdensi, että kevät- ja joulujuhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

Sarkomaa korostaa, että joka tapauksessa ”koulujen joulujuhlat kuuluvat kristilliseen perinteeseen, pidettiin ne sitten kirkoissa tai kouluissa.” Lisäksi hän huomauttaa, ettei muita kulttuureja voi kunnioittaa, jollei kunnioita ja arvosta omaansa.



– Globaalissa ja yhä monikulttuurisemmassa maailmassa omien juurien ja perinteiden vaaliminen on entistäkin tärkeämpää. Kun kunnioitamme ja vaalimme omaa kulttuuriamme, voimme odottaa sille myös muiden kunnioitusta. Samalla opimme arvostamaan myös muita kulttuureja. Omien perinteidemme säilyttäminen ja arvostaminen on olennainen osa päiväkotiemme ja koulujemme toimintaa.