Sari Sarkomaa: On tosiasia, ettei mereen kipattu lumi ole puhdasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa tutkimaan, sisältääkö lumi mikromuovia tai muita roskajäämiä.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kiistää Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren väitteen mereen kaadetun lumen puhtaudesta.

Sarkomaa huomauttaa lumimassojen sisältävän mahdollisesti myös vaikeammin havaittavia ainesosia. Hän viittaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon, jonka mukaan lumen kaataminen mereen ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta.

– Tosiasia on, että mereen kipattu lumi ei ole puhdasta, kuten ohessa oleva twiitti kertoo. Fakta on myös, ettei lumen puhtautta tutkita. Hyvä idea on tutkia, paljonko jäämiä mikromuovia lumi sisältää (silmällä näkyvien roskien ja tumppien lisäksi), Sarkomaa toteaa.

Hernesaaren kippauspaikan kohdalla oleva merenpohja joudutaan ruoppaamaan nykyisin vuosittain, jotta pohjaan kertynyt hiekoitushiekka ja roskat saadaan poistettua.

Vastaanottopaikalle saa käyttöehtojen mukaan tuoda vain puhdasta ja jätteetöntä lunta, joka ei ole ollut maassa pitkään. Jätteen tuominen alueelle johtaisi kaupungin mukaan välittömästi kyseisen yrityksen käyttöluvan perumiseen.

Sarkomaa huomauttaa, että lunta ei tällä hetkellä puhdisteta erikseen, vaan se kauhotaan suoraan maasta. Merivirrat voivat puolestaan pahentaa tilannetta laittamalla pohjaan kertyneet roskat liikkeelle.

– Me kaikki tiedämme, että mereen kaadettu jäte ja roskat kelluvat kaupunkilaisia vastaan viimeistään keväällä. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit, eivät häviä merestä ehkä koskaan, Sari Sarkomaa totesi torstaina.

Tosiasia on, että mereen kipattu #lumi ei ole puhdasta, kuten ohessa oleva twiitti kertoo. Fakta on myös, ettei lumen puhtautta tutkita. Hyvä idea on tutkia paljonko jäämiä mikromuovia lumi sisältää (silmällä näkyvien roskien ja tumppien lisäksi). #tosiasia #Itämeri @Vapaavuori https://t.co/HQRM6tDiER — Sari Sarkomaa (@sarisarkomaa) February 15, 2019