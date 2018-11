Sari Sarkomaa: Nyt uskaltaa rakastua yrittäjään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa vahvistetaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kiittää hallitusta yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan parantamisesta.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle lakiesityksen, jolla yrittäjän perheenjäsenen, jolla ei ole omistusta yrityksessä, asema työttömyysturvassa muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi. Esityksen mukaan yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä on, että perheenjäsen olisi myös itse oltava yrityksen omistaja. Muussa tapauksessa perheenjäsen on juridisesti työntekijä.

Sarkomaa kokee uudistuksen erittäin tervetulleeksi. Hänen mukaansa kynnys yrittää madaltuu jälleen eikä perheenjäsenen työttömyys enää jatkossa uhkaa koko yrityksen toimintakykyä.

– Lakimuutosta on pitkään odotettu yrittäjäperheissä. Nykylaki on määritellyt ihmisen yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä ja asuu samassa taloudessa yrittäjän kanssa. Muutos korjaa mittavan epäoikeudenmukaisuuden.

Sarkomaa pitää muutosta johdonmukaisena, sillä ei-omistavat perheenjäsenet katsotaan myös työlainsäädännössä ja eläkelainsäädännössä työntekijöiksi.

– Lakimuutoksen myötä perheyritysten ei tarvitse pelätä, että perheenjäsenen työttömyys kaataisi koko yritystoiminnan. Kynnys yrittää madaltuu entisestään ja saa uskaltaa huoletta rakastua yrittäjään.

Sarkomaan mukaan kokoomus on tehnyt vahvaa ja pitkäjänteistä työtä koko hallituskauden ajan yrittäjyyden eteen. Eduskuntaryhmä lanseerasi puoluekokouksessa yrittäjyyskiertueen, joka on jatkoa vuoden 2014 kiertueelle. Kiertueen tapahtumia järjestettiin syksyn aikana ympäri Suomea, tarkoituksena kuulla yrittäjiä ja löytää uusia tekoja yrittäjyyden edistämiseksi.

– Meidän on tehtävä tähän maahan parhaimmat edellytykset yrittää, sillä työllisyysaste on saatava tulevalla eduskuntakaudella pohjoismaiselle tasolle. Esimerkiksi yrittäjyyden esteiden poistaminen on tärkeässä osassa tässä, sillä uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin, Sarkomaa sanoo.