Sari Sarkomaa: Ministerin esityksestä puuttuivat ratkaisut ja rahoitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hallitus on rikkomassa lupaustaan ikäihmisten palveluista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että hallitus tekee budjettiriihessä korjausliikkeen ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi.

– Vasemmistovihreä hallitus on poikkeuksellisen räikeällä tavalla rikkomassa lupauksensa korjata vanhuspalvelujen epäkohtia. On hälyttävää, että hallitus on päin vastoin omilla toimillaan heikentänyt vanhustenhuollon ennestään vaikeaa tilannetta, kansanedustaja sanoo.

Sarkomaan mukaan hallituksen säätämässä hoitajamitoituslaissa on valuvikoja, joiden takia ympärivuorokautiseen hoivaan pääsy ja kotihoidon saatavuus ovat vaikeutumassa.

– Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. Kotihoidossa olevat vanhukset ovat yhä iäkkäämpiä ja usein muistisairaita. Monet arvokasta työtä tekevät hoitajat ja omaishoitajat ovat ylikuormitettuja, hän sanoo.

Sarkomaa sanoo olevansa järkyttynyt ikäihmisten palveluiden tilanteesta.

– Järkyttävää on se, että peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla valmisteltu tilannetta korjaamaan odotettu vanhuspalvelulain kokonaisuudistus on saanut juuri päättyneellä lausuntokierroksella täystyrmäyksen. Asiantuntijoiden mukaan esityksestä puuttuvat sekä ratkaisut, että rahoitus keskeisiin ongelmiin. Akuuttiin hoitajapulaan ei esityksessä löydy mitään vastauksia, hän huomauttaa.

– Tilanteen vakavuutta kuvaa se, eduskunnan oikeusasiamies on vaatinut ministeri Kiurun keskeneräisen esityksen perusteellista korjaamista ennen eduskuntakäsittelyä. Oikeusasiamiehen hätähuudon vanhusten puolesta pitäisi viimeistään herättää hallitus ruususen unesta, Sarkomaa vaatii.

Sarkomaa pitää vakavana virheenä myös sitä, että hallitus ei hänen mukaansa ole osoittanut hoitajamitoitukseen riittävästi määrärahoja.

– Puuttuvia euroja nyhdetään leikkaamalla esimerkiksi sote-palveluiden rahoituksesta ja kelakorvauksesta. On selvää, että vastuu rahoituksen löytymisestä lykätään seuraavalle hallitukselle. Lisäksi hallitus on leikannut kotitalousvähennystä. Tämä osui kipeästi senioreihin ja vaikeutti entisestään mahdollisuuksia hankkia välttämätöntä apua, kokoomusedustaja sanoo.

Sarkomaa vaatii hallitukselta konkreettisia esityksiä ja tekoja tilanteen korjaamiseksi.

– On täysin auki, miten hallitus vanhuspalvelulupauksensa lunastaa. Eduskunta ja Suomi odottavat hallitukselta rehellisiä vastauksia ja ripeitä toimia jo tulevassa budjettiriihessä, hän sanoo.

– Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että hoitajia on riittävästi niin ympärivuorokautisessa hoivassa kuin kotihoidossa ja omaishoitajien tukena. Seniorit ovat hyvin erilaisessa elämäntilanteissa ja siksi palveluihin tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan asiaan kestäviä ratkaisuja.