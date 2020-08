Sari Sarkomaa: Ministereiltä vastuutonta sekoilua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Helsinki-Vantaan koronatoimissa on edelleen toisen aallon kokoinen aukko.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii päätöksiä, joilla koronaviruksen estotoimet Helsinki-Vantaan lentokentällä saadaan viipymättä kuntoon.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi kaksi viikkoa sitten, että hallitus ottaa kovat piippuun kentän tilanteen hoitamiseksi.

Sarkomaan mukaan hallituksen puheet näyttävät tällä hetkellä erittäin kummallisilta, sillä lentokentän koronatoimissa on edelleen koronan toisen aallon kokoinen aukko.

– Koronataudin toiselle aallolle on maahamme edelleen avoimet ovet, kun Suomen suurimman lentokentän tilannetta ei onnistuta ratkaisemaan. Pääministeri [Sanna] Marinin (sd.) suulla luvattiin keväällä, että lentokentän tapahtumista otetaan opiksi. Nyt lentokentän kautta valuu jälleen koronaa kantavia. Tämä on tulossa kalliiksi jokaiselle suomalaiselle, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

Hän kuvailee Krista Kiurun ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) toimintaa ”vastuuttomaksi sekoiluksi”. Ministerit esittelivät tiedotustilaisuudessa useita toimia tilanteen korjaamiseksi, mutta lähes kaikki niistä ovat kaatuneet yksi kerrallaan.

– Sellainen toimintatapa, jossa ministerit keräävät pisteitä toteutuskelvottomilla ratkaisuilla, on kestämätön, ja itse ongelma jää ratkaisematta. Asioita ei yksinkertaisesti voi hoitaa näin. Hallitus ei voi pestä käsiään koronasta, Sarkomaa sanoo.

Kansanedustaja kehottaa hallitusta laatimaan selkeät valtakunnalliset toimintaohjeet, joilla epidemian estotoimia tehostetaan lentokentillä, satamissa ja muilla rajanylityspaikoilla.

Hänen mukaansa valtion tulisi korvata Helsinki-Vantaan testauksista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset täysimääräisenä Vantaan kaupungille.

– Jokainen päivä on kallis, kun toinen aalto hyökyy maahamme. Riski Suomen sulkemiseen kasvaa, jos estotoimissa ei olla ajoissa liikkeellä. Helsinki-Vantaan kautta Suomeen saapuu noin 6 000 matkustajaa päivässä. Heistä hieman yli tuhat saapuu riskimaista. On selvää, että lentokentän tilanne on yksinkertaisesti saatava haltuun, Sari Sarkomaa sanoo.

Suomen strategia uhkaa pettää

Merkittävä osa tämänhetkisistä tartuntaketjuista on lähtöisin ulkomailta.

– Ei tämä voi mennä niin, että tartunnan saaneet vain kävelevät maahan ilman koronatestausta, riittäviä karanteeja tai edes toimintaohjeita. Voi olla, että joudumme elämään koronan kanssa vielä pitkään. On välttämätöntä löytää turvalliset tavat matkustaa, Sarkomaa jatkaa.

Kansanedustaja on huolestunut myös koronatestauksen pitkistä viiveistä. Hänen mukaansa testiin tulisi päästä vuorokaudessa, ja tulos pitäisi saada seuraavana päivänä.

– Suomen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategia uhkaa pettää heti toisen aallon alettua, ja varsinainen flunssakausi on vasta tulossa. Koronatestin tuloksen saamisessa ei voi kestää viikkoa. Nykyinen tilanne käy aivan mahdottomaksi perheille, työntekijöille ja yrittäjille. Testauskapasiteettia on nostettava määrätietoisesti. Viimeistään nyt myös yksityinen sektori on otettava täysimääräisesti mukaan, Sari Sarkomaa sanoo.