Sari Sarkomaa: Lasten laittomat rajoitustoimet selvitettävä

Kansanedustaja penää hallitukselta selvitystä erityislasten oikeuksien turvaamisesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa haluaa kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä nostaa esiin kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten oikeuksien turvaamisen.

– Lapset ja nuoret ovat kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Vetoan hallitukseen valtakunnallisen selvityksen tekemiseksi lainvastaisista rajoitustoimista kehitysvammaisten ja autisminkirjon ihmisten palveluissa. Selvityksen käynnistäminen pikimmiten on välttämätön alku erittäin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaamiseksi, Sarkomaa sanoo.

Vuonna 2017 voimaan tulivat voimaan kehitysvammalain uudet pykälät itsemääräämisen tukemisesta ja rajoitustoimien käytöstä. Esimerkiksi häkkisängyt ovat sittemmin kielletty täysin ja tietoisuus lainsäädännöstä parantunut.

– Tässä valossa on järkyttävää, että vielä 2020-luvulla ilmenee hämeenlinnalaisessa asumisyksikössä tapahtuneen kaltaista räikeää ja pitkään jatkunutta lapsen kaltoinkohtelua. Autistisen lapsen pitkäkestoinen jatkuva epäinhimillinen sitominen ja pahoinpitely tyrmistytti meitä kaikkia. Sellaista ei pitäisi koskaan eikä missään tapahtua. Vakavan tapahtuman vuoksi erillisselvitys on täysin välttämätön, korostaa Sarkomaa.



Hallitukselle aiheesta jättämässään kirjallisessa kysymyksesssä Sarkomaa vaatii kattavaa valtakunnalista selvitystä, kuinka paljon lainvastaista toimintaa kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten eri palveluissa esiintyy.



– Valtakunnallinen selvitys tarvitaan, jotta saamme paremman kuvan rajoitustoimien käytön laajuudesta ja kohdentumisesta sekä mahdollisista lainvastaisista käytännöistä. Näin voimme paremmin ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Selvityksessä on eri tavoin varmistettava lasten ja nuorten äänen kuuluminen.