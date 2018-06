Sari Sarkomaa: Lapsiystävällisessä Suomessa kaikki perheet ovat yhdenvertaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan perheiden kirjo on huomioitava nykyistä paremmin lainsäädännössä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että ”perheiden todellisuudesta ja arjesta perässä laahaava perhepolitiikka päivitetään.”

– Kokoomuksen tavoitteena on lapsi- ja perheystävällinen suomi. Sen kivijalka on se, että tunnistetaan ja tunnistetaan erilaiset perheet ja niiden yhdenvertaisuus. Se on ennen kaikkea lasten etu, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan mukaan yksinhuoltajat, ero- ja uusioperheet sekä sateenkaari- ja adoptioperheet jäävät suomalaisessa perhe- ja sosiaalipolitiikassa monin paikoin paitsioon.

– Liian usein perhepolitiikka ja monet etuudet sekä palvelut pohjautuvat edelleen ajatukseen kahden yhdessä asuvan vanhemman ydinperheestä. Perheet ovat keskenään hyvin erilaisia. On tärkeää, että erilaiset perheet huomioidaan perheiden palveluita ja perheiden elämää koskevaa lainsäädäntöä tehtäessä. Se on yhdenvertaisuuskysymys, hän sanoo.

Sarkomaa alleviivaa erityisesti eroperheiden tilanteen nykyistä parempaa huomioimista.

– Vaikka parisuhde tai avioliitto päättyisikin, vanhemmuus jatkuu. Tämän vuoksi on viisasta, että perheiden tukemiseen tarkoitetuissa toimissa tuettaan jaettua vanhemmuutta ja vuoroasumista. Esimerkiksi Ruotsissa lapsilisät ja koulumatkatuki voidaan jakaa molempien vanhempien kesken ja lapsi voi asua virallisesti kahdessa osoitteessa yhtä aikaa.

Sarkomaa vaatii, että ”näihin kysymyksiin on valmisteilla olevassa sosiaaliturvan uudistamisessa etsittävä perheiden nykypäivän arkeen sopivat ratkaisut.”

– Ei riitä, että seuraavalla eduskuntakaudella perhevapaat uudistetaan, vaan osana sosiaaliturvan uudistusta on modernisoitava perheiden koko sosiaaliturva ja perhepolitiikkamme. Perheet ovat erilaisia mutta samanarvoisia, hän sanoo.