Sari Sarkomaa: Kuntoutusala ei saa jäädä väliinputoajaksi

Kokoomusedustajan mukaan yrityskentän erilaisuus on otettava huomioon hallituksen valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vetoaa hallitukseen, ettei kuntoutusalan yrittäjiä jätetä väliinputoajiksi valtion yritystukitoimissa.

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Myönnettävän tuen määrä perustuisi yrittäjän oman ilmoituksen lisäksi verohallinnon tietoihin.

Sarkomaan mukaan tämä tarkoittaisi siis alv-ilmoituksia ja palkkoja. Hän on huolissaan niiden yrittäjien tilanteesta, joiden liikevaihdosta suurin osa on arvonlisäverotonta toimintaa.

– Kuntoutusalan yrittäjien liikevaihdosta suurin osa on arvonlisäverotonta liikevaihtoa. Vaikka moni yrittäjistä on ALV-rekisterissä, on suurin osa liikevaihdosta alv 0 % terveyden- ja sairaanhoitoa. Tästä johtuen alv-verotettava tulot saattavat olla samat tai melkein samat kuin ennen koronavirustakin, vaikka todellisuudessa kaikesta liiketoiminnasta olisi valtaosa pudonnut pois, Sarkomaa sanoo lähettämässään kannanotossa.

Sarkomaa vetoaa, että asia otettaisiin yleisen yritysten kustannustuen valmistelussa huomioon. Jos liikevaihdon muutoksen määrittäminen tehdään verottajalle tehtyjen säännöllisten alv-ilmoitusten perusteella, jää arvonlisäverottomassa liikevaihdossa tapahtunut muutos huomioimatta nimenomaan kuntoutusalan yrityksillä. Sarkomaan mukaan kuntoutusalan toimijoilla liikevaihdon väheneminen on todennettava muulla tavalla, kuin verottajan alv-rekisteristä tietoja vertaamalla, esimerkiksi kuukausikohtaisilla selvityksillä kirjanpidosta.

– Suomen uudelleen rakentamisessa on varmistettava, että laadukkaita terapia- ja kuntoutusalan palveluita on saatavilla jatkossakin. Kuntoutusalan yritykset tuottavat paljon lakisääteistä kuntoutusta. Jos näitä yrityksiä ei enää koronakriisin jälkeen olisi, kuntoutuspalvelujen saatavuus romahtaisi. Kuntoutusalan ammattilaiset ovat monin tavoin vastuussa lasten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn parantamisesta ja ylläpidosta, Sarkomaa sanoo.