Sari Sarkomaa: Kaupungistuminen unohdettiin Säätytalolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa Sdp:tä lunastamaan oppositiossa esittämänsä lupaukset kaupunkipolitiikasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan kaupunkipolitiikka on vaarassa jäädä sivuraiteille Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa Säätytalolla.

Hän huomauttaa kaupungistumisen olevan kaikkiin suomalaisiin vaikuttava globaali megailmiö.

– Hallituksenmuodostaja Antti Rinteen valinta tarkastella hallitusohjelman painopisteitä ilmiöpohjaisesti on hyvä idea. Aikamme suuret kysymykset ratkaistaan ministeriöiden hallinnonalojen rajapinnoilla. Ihmettelen, että kaupungistumiselle ei ole varattu omaa neuvottelupöytää. Sdp oli kiitettävän ponteva kaupunkipolitiikan puolestapuhuja oppositiossa. Nyt on lupausten lunastamisen paikka, Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle ei onnistu ilman vahvaa metropoli- ja kaupunkipolitiikkaa.

– Kaupungistuminen on valjastettava kasvun ja hyvinvoinnin lähteeksi. Asukastiheyden kasvu lisää tutkitusti tuottavuutta ja innovaatiot sekä luovuus keskittyvät suuriin yliopistokaupunkeihin. Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat koko maan talouden veturi. Siksi metropolialueen menestyksen vauhdittaminen on jokaisen suomalaisen etu, Sarkomaa jatkaa.

Osaavan työvoiman puute on noussut viime vuosina talouskasvun esteeksi eri puolilla Suomea. Sari Sarkomaa kehottaa investoimaan osaamiseen ja sen uudistamiseen erityisesti työvoimapulasta kärsivillä alueilla.

Hänen mukaansa asumiskustannusten jyrkkä nousu rajoittaa jo nyt kasvua monin paikoin.

– Valtiovallan ja kaupunkien on yhdessä vahvistettava toimia, joilla jarrutetaan kaupunkien kustannusten kasvua. Työntekoa rankaisevan verotuksen purkamista on jatkettava. Tämä on olennaista korkeiden elinkustannusten kanssa kamppailevien työntekijöiden ja eläkeläisen ostovoiman turvaamiseksi, Sari Sarkomaa sanoo.

– Asumisen lähes sietämätön kalleus on mittava talouskasvun pullonkaula. Hallitusneuvotteluissa olisi oleellista sopia esimerkiksi MAL-sopimusten pidentämisestä. Sopimuksilla on tuettava entistä paremmin kasvun vastaanottamista ja sen vaatimia investointeja, Sarkomaa jatkaa.