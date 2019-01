Sari Sarkomaa: Ikäihmisten saatava liikkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kirittää toimia, joilla edistettäisiin ikäihmisten mahdollisuutta ylläpitää toimintakykyään.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kantaa huolta ikäihmisistä, jotka joutuvat jäämään kotiin neljän seinän sisään.

– Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn. Liikkumattomuus sekä mielekkään tekemisen puute ovat vanhusten hoidon kipeä ongelma, johon on tehtävä korjausliike. On sietämätön epäkohta, että usein kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan.

Sarkomaa kannattaa liikuntapoliittisen selonteon ehdotusta vauhdittaa vanhusten kotipalveluissa kokeiluja ja käytäntöjä.

– Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta ja vain kolmannes ikääntymisestä. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen. Liikunnan edistäminen ja kuntoutus pitäisi olla vanhustenhuollon keskiössä. Istuva ja liikkumaton hoivakulttuuri tulee monin tavoin kalliiksi, hän sanoo.

Sarkomaa muistuttaa, että liikuntapoliittinen selonteko paljasti, että liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisemmin ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, kuten toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet.

Sarkomaan mielestä kaiken ikäisten liikunnan lisääminen on vaikuttava keino, kun Suomen nousevien sote-kustannuksia halutaan taittaa ja ennen kaikkea lisätä ihmisten hyvinvointia. Liikkumattomuuden kustannukset nousevan jopa kolmeen miljardiin. Liikunta tekee hyvää ihmisille ja kansantaloudelle.

– Koko sote-henkilöstö on saatava nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen. Terveydenhuollon henkilöstön antaman liikuntaneuvonnan välineitä on onnistuneesti kehitetty tämän eduskuntakauden aikana terveyden edistämisen kärkihankkeessa. Ne on viisasta ottaa käyttöön koko Suomessa, hän sanoo.