Sari Sarkomaa: Ikäihmisten hoivan epäkohdat on kitkettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) pitää julkitullutta Hoivakoti Esperi Caren tapausta kestämättömänä.

Sari Sarkomaan mielestä kaikki ikäihmisten hoivan epäkohdat on kitkettävä juurineen.

– On välttämätöntä, että viranomaiset tutkivat pohjamutia myöten esillä olleet vakavat tapahtumat ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään viipymättä. Suomalaisten on voitava luottaa palveluiden laatuun ja turvallisuuteen tuottaapa hoivapalveluja sitten kunta tai yritys. Valvonnan ketjun on oltava katkeamaton kunnan omasta valvonnasta aluehallintovirastoon, Valviraan sekä ministeriön ohjaukseen, hän sanoo.

Sarkomaa toteaa, että valvonnalla ei yksin ratkaista vanhusten huollon ongelmia, mutta valvonnan on oltava aukotonta ja voimavarojen riittävät.

– Oli välttämätöntä, että kokoomuksen aloitteesta vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettiin, kun kuluvan vuoden valtion budjettiin lisättiin määrärahoja oikeusasiamiehen kanslialle, hän toteaa tiedotteessaan.

Määrärahojen lisääminen oli hänen mukaansa vaikuttava keino vahvistaa oikeusasiamiehen tekemää vanhusten hoidon valvontaa

Sarkomaan mukaan palveluita käyttävien ihmisten ääni on saatava vahvemmin kuuluville sekä kunnan että yksityisten tuottamissa vanhuspalveluissa. Sarkomaa pitää tärkeänä, että asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti, siihen reagoidaan viivytyksettä ja palaute on julkista.

Sarkomaa muistuttaa, että valinnanvapauslaki tuo ratkaisuja nykyongelmiin ja lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta tuoden ihmisen etusijalle nykyisen järjestelmäkeskeisyyden sijaan. Nykyisin kunnat tuottavat itse noin puolet tehostetusta palveluasumisesta ja puolet ostetaan yrityksiltä ja muilta tahoilta kilpailuttamalla.

– Valinnanvapauslain sisältämät asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat inhimillinen vaihtoehto kilpailutukselle sekä keino saada ihmisten ääni kuuluviin, hän sanoo.