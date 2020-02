Sari Sarkomaa: Hoitajamitoitus karkaamassa käsistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hallituksella ei näytä olevan suunnitelmaa rahoituksesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) myönsi viime torstain kyselytunnilla monia järkyttäneen totuuden: Hallitusneuvotteluissa hoitajamitoitus jätettiin ilman luvattua rahoitusta.

Sarkomaan mukaan pääministeri totesi sanatarkasti: ”On kuitenkin käynyt ilmi, kuten hyvin myös tiedämme, että tähän ei olla osattu varata hallitusohjelmaneuvotteluissa riittävästi resursseja. ”

Sarkomaa muistuttaa, kuinka ennen vaaleja hallituspuolueet lupasivat vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan vähintään 4 400 hoitajaa lisää ja sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseksi 250 miljoonaa euroa.

Hallituksen budjettiriihessä hoitajamitoitukseen liikeni vain 5 miljoonaa euroa. Hallitus on Sarkomaan mukaan tehnyt rujon arvovalinnan.

– Keisarilla ei ole vaatteita, eikä hallituksella näytä olevan mitään suunnitelmaa mistä rahat hoitajamitoitukseen otettaisiin tai paremminkin leikattaisiin, kun kaikki hallituksen hyväksymän valtiontalouden kehyksen rahat on jo sidottu, Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

– Ministeri Krista Kiuru (sd.) onkin jo esitellyt leikkauslistoja, joissa leikkauksia tehdään sote-palveluista ja ilmeisesti myös opetusministeriön budjetista hoitajien koulutuksen rahoittamiseksi.

Vanhusten määrä kasvaa ja hoitajamitoitukseen tarvittava rahan määrä on vuosi vuodelta suurempi.

– Hoitajamitoitus on kokemassa Marinin hallituksen käsissä saman kohtalon kuin työllisyystavoite: se on karkaamassa käsistä, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan mukaan sitovan mitoituksen säätäminen ympärivuorokautiseen hoivaan vaikeuttaa merkittävästi jo nyt hoitajapulasta kärsivän vanhusten kotihoidon tilannetta.

– Hallituksen hoitajamitoitusesityksen perusteluissa onkin avoimesti kerrottu esityksen heikentävän kotihoidossa olevien vanhusten asemaa.

Täysin auki oleva kysymys on myös se, miten hallitus aikoo rahoittaa lisähoitajat kotihoitoon.

– Viime kaudella käynnistetty vanhuspalvelulain kokonaisuudistus on tuotava eduskuntaan, etteivät vanhuspalvelut ajaudu hallituksen toimesta vieläkin pahempaan tilanteeseen. Hallituksen on kannettava vastuunsa ja kyettävä laatimaan kokonaisvaltainen uudistus, jolla on kestävä rahoitus, Sarkomaa vaatii.

Kokoomuksen työllisyyttä lisäävässä vaihtoehtobudjetissa on varattu 150 miljoonaa euroa tälle vuodelle hoitajien palkkaamiseen ja vanhusten palveluiden kehittämiseen.

– Kokoomus kantaa vastuuta kaikista vanhuksista ja on esittänyt vaihtoehdon, jossa hoitajia lisättäisiin jo nyt niin ympärivuorokautiseen hoivaan kuin kotihoitoon ja omaishoitajien tueksi. Suomalaisten on voitava luottaa, että ikääntyessään jokainen saa hyvän hoivan, hoidon sekä inhimillisen kohtelun, Sarkomaa toteaa.