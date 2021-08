Sari Sarkomaa haluaa senioreille korotetun kotitalousvähennyksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Mallista hyötyisivät myös pienituloiset eläkeläiset.”

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) esittää, että seniorit eli yli 75-vuotiaat saisivat tehdä korotetun kotitalousvähennyksen.

– Suomessa on aivan välttämätöntä tehdä toimia, jotta ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, hän perustelee.

Maan hallitus on linjannut, että kotitalousvähennyksen ylärajaa korotetaan nykyisestä 2250 eurosta 3500 euroon. Kotitaloustöiden kuluista saa tällä hetkellä vähentää 40 prosenttia, mutta hallitus on nostamassa rajaa 60 prosenttiin. Omavastuun osuus on 100 euroa, mutta hallitus harkitsee sen poistamista.

Sarkomaan ideoimassa ”superkotitalousvähennyksessä” senioreiden verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin ja omavastuu poistettaisiin.

– Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Mallista voisivat hyötyä kaikki yli 75-vuotiaat, myös pienituloiset eläkeläiset, joiden eläkkeestä maksamat verot eivät ole aiemmin riittäneet vähennyksen tekemiseen, hän sanoo tideotteessaan.

Sarkomaa on tehnyt kotitalousvähennyksen laajentamisesta lakialoitteen ja siihen liittyvän toimenpidealoitteen. Mallin on valmistellut Sitra.

– Ylikuormittuneen ja huutavasta hoitajapulasta kärsivän kotihoidon rinnalle tarvitaan erilaisia senioreiden arkea helpottavia vaihtoehtoja.