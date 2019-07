Sari Sarkomaa: Hallituksen on herättävä saimaannorppien hätään

Kansanedustaja vaatii, että ministerit säätäisivät verkkokalastuskiellon heinäkuun loppuun asti.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäsen Sari Sarkomaa vaatii maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.) ja ympäristöministeri Krista Mikkoselta (vihr.) nopeita toimia uhanalaisen saimaannorpan suojelun tehostamiseksi. Sarkomaa vaatii, että ministerit säätäisivät verkkokalastuskiellon heinäkuun loppuun asti.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeri perustaisi suojelun vahvistamiseksi saimaannorppa- ja kalastustyöryhmän, joka on aiemminkin valmistellut uutta kalastusasetusta.

Nyt heinäkuun aikana on verkkoihin takertuneita saimaannorppia hukkunut jo ainakin neljä. Sarkomaa painottaa, että todellinen vuosittainen kuolleisuus on arviolta lähes kolme kertaa suurempi kuin havaitut tapaukset.

Sarkomaa muistuttaa ministereitä norppa-asetukseen liitetystä lausumasta, joka sovittiin Kokoomuksen esityksestä norppakannan ja erityisesti kuuttien henkivakuutukseksi vuonna 2016. Lausumassa sovittiin, että säädetyt kalastusrajoitukset ovat erityistarkkailussa. Hallituksen on tarkennettava asetusta uudelleen, mikäli esimerkiksi pyydyskuolemien määrä kasvaa.

– Ministereiden on vahvistettava norppien henkivakuutusta. Hallituksen on tarkennettava asetusta näiden pyydyskuolemien valossa. On huolestuttavaa, että ympäristöministeri Mikkonen on ainoastaan luvannut keskustella asiasta ministeri Lepän kanssa. Mikkonen on aiemmin oppositiokansanedustajana esittänyt toimia kalastusrajoitusten laajentamiseksi. Ympäristöministerinä ei ole vain mahdollisuus vaan velvollisuus toimia. Verkkokalastuskiellon laajentamiselle heinäkuun loppuun asti on kaikki perusteet. Kuuteille on annettava lisäaikaa kasvaa ja vahvistua, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa olisi laajentanut vuonna 2016 voimaan astuneen verkkokalastuskiellon jatkumaan heinäkuun loppuun asti. Samoilla linjoilla oli myös moni asiantuntija.

– Kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle ja että kuuttien kuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt. Verkkokalastuskiellon laajentamiselle heinäkuun loppuun on kaikki perusteet, Sarkomaa arvioi.