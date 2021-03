Sari Sarkomaa: Hallituksen koronatoimilla on outo marssijärjestys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen pitää tehostaa rajojen koronatorjuntaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaan mukaan Suomeen saapuvilta pitäisi edellyttää ennakollista koronatestitulosta.

– Korona runtelee kovalla kädellä maatamme, silti muuntovirus saa valua rajojen yli. Vaatimalla pakollista ennakkotestitodistusta voitaisiin estää suuri osa koronatartuntojen maahanpääsystä, Sarkomaa sanoo.

Kaikissa Pohjoismaissa ja useissa Euroopan maissa edellytetään rajalla maahantulijoilta ennakollinen negatiivinen koronatestitulos. Sarkomaa harmittelee, että Suomessa Sanna Marinin (sd.) hallitus ei ole asiaa koskevaa kunnollista lakiesitystä tuonut eduskuntaan.

– On valtava pettymys, että eduskunnan käsittelyssä oleva tartuntatautilain muutos ei tuonut kipeästi kaivattuja ratkaisuja rajojen koronatorjuntaan. Esitys vain terävöitti aluehallintoviraston oikeutta nykylainsäädännön perusteella määrätä myös henkilöjoukkoa koskevasta terveystarkastuksesta, Sarkomaa sanoo.

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen epäonnistuminen rajoilla kiristää koronarajoituksia maan sisällä.

– Mielestäni on vastuutonta, että rajojen tilannetta ei saada kuriin ja samaan aikaan kaavaillaan ihmisten arkea ja taloutta rankasti kurittavia uusia rajoituksia, Sarkomaa sanoo ja viittaa muun muassa hallituksen kaavailemaan ulkonaliikkumiskieltoon.

– On täysin selvää, että maan hallituksen on ensin estettävä virusryöpyn pääsy yli rajojen ennen kuin rajoitetaan ihmisten liikkumista ulkona.

Sarkomaa pitääkin outona sitä, että hallitus väläyttelee liikkumisrajoituksia ennen kuin muut käytettävissä olevat toimet on tehty.

– Toimien marssijärjestys ei tunnu oikeasuhtaiselta. Lievemmät keinot on otettava käyttöön ennen kuin ulkonaliikkumiskiellon kaltaisia, ihmisten perusoikeuksia merkittävällä tavalla rajoittavia toimia edes harkitaan otettavaksi käyttöön.

Sarkomaan mukaan vaikuttavia, vähemmän arkielämää rajoittavia keinoja on edelleen ottamatta käyttöön epidemian hillitsemiseksi. Hän muistuttaa, että kokoomus on koko koronaepidemian ajan vaatinut hallitukselta esitystä, jolla voidaan säätää kasvomaskien käytöstä velvoittavasti sisätiloissa ja joukkoliikenteessä.

– Usea etulinjassa työtään tekevä hoitaja on edelleen ilman rokotusta ja joutuu matkustamaan ruuhkabussissa henkensä kaupalla töihin, koska hallitus ei vieläkään ole aikaansaanut maskivelvoitetta. Sama huoli on monella opettajalla, poliisilla sekä suomalaisella, joiden on työnsä vuoksi kuljettava päivittäin joukkoliikenteessä, Sarkomaa sanoo.