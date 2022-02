Sari Sarkomaa: Hallituksen korjattava korkeakoulu- ja tiedepolitiikan linjaa

Kokoomuspoliitikko mukaan hallituksen leikkaukset tieteeltä ja korkeakouluilta ovat edesvastuuttomia.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) perää hallitukselta korjausta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan linjaansa. Sarkomaan mukaan hallituksen holtiton ja ennakoimaton leikkauspolitiikka on edesvastuutonta.

– Hallitus on sopinut rajuista leikkauksista tieteen ja tutkimuksen määrärahoihin. Lisäksi yliopistollisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusrahoitus on aluehallintouudistuksessa jätetty ratkaisematta. Tämä on vastoin hallituksen omaa tavoitetta nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitustaso 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nopea korjausliike on välttämätön, kertoo Sarkomaa tiedotteessaan.

Parlamentaarisesti on sovittu, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta nostetaan vaiheittain neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Eduskuntapuolueiden kesken on myös sovittu sitoutumisesta T&K -rahoituslain edistämisestä, joka takaisi tieteen ja tutkimuksen rahoituksen tason korottamisen tulevina vuosina.

– On hallituksen velvollisuus löytää kevään kehysneuvotteluista kehyksien sisältä rahoitus tieteelle ja tutkimukselle. Onko hallitus sitoutunut omalla vahtivuorollaan parlamentaariseen sopuun siten, että rahoitustasoa nostetaan yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi? Aikooko tiedeministeri esittää lisärahoitusta tieteelle ja tutkimukselle vuoden 2023 valtion talousarvioon, Sarkomaa kysyy.

Erityisen huolissaan Sarkomaa on siitä, että tiederahoitusta leikkaamalla murennetaan Suomen kilpailukykyä ja hyvinvoinnin perustaa. Hänen mukaansa myöskään korkeakoulutuksen laadusta ei pidä tinkiä hajauttamalla, sillä koulutusjärjestelmämme on jo nyt alueellisesti kattava.

– On aika kuunnella korkeakoulujen ääntä. Vain keskittymällä vahvuuksiin pääsemme kohti maailman huippua. Ilman korkealaatuista tutkimusta ei ole myöskään talouskasvua. Se on myös kaiken osaamisen perusta, Sarkomaa sanoo.