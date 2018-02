Sari Sarkomaa: Eläinsuojelulain puutteet korjattava

Lausunnolla oleva eläinsuojelulakiluonnos on kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mielestä pettymys.

Hän vaatii, että lakiluonnokseen jääneet kipupisteet on korjattava ennen kuin laki tuodaan eduskunnan käsittelyyn.

Sari Sarkomaan mukaan esimerkiksi parsinavetoista ja porsimishäkeistä pitäisi luopua siirtymäkauden jälkeen.

– Uudistettavan eläinsuojelulain ensisijaisena tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Se edellyttää eläinten mahdollisuutta olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseen sekä eläinsuojeluvalvonnan tehostamista. Niin ikään eläinten jatkuva vedensaanti pysyvissä pitopaikoissa on turvattava, ja kivunlievitystä on vaadittava kaikissa tuskallisissa toimenpiteissä. Eläinsuojeluvalvontaviranomaisten pätevyys on määritettävä laissa, sillä maakunta viranomaisena ei riitä turvaamaan eläinsuojeluvalvonnan toteutumista, Sarkomaa listaa lain puutteita.

Hänen mielestään lakiluonnoksessa on myös merkittäviä ja välttämättömiä edistysaskelia. Esimerkiksi eläimen tainnuttaminen ennen teurastusta vaaditaan jatkossa poikkeuksetta. Lisäksi piikki- ja sähköpannat kielletään.

Sarkomaan mukaan palaute lakiluonnoksesta on viisasta ja välttämätöntä kuulla tarkkaan ja tehdä eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämättömät korjaukset vastuuministerin Jari Lepän (kesk.) johdolla. Lakiin jääneet puutteet on hänen mukaansa korjattava niin, että se turvaa eläinten hyvinvoinnin ja suojelun edistyksellisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Sarkomaa piti lauantaina kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuoron Eläinten ääni -mielenosoituksessa Helsingissä. Tilaisuuden järjestivät Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto, Oikeutta eläimille ja Animalia.