Sari Sarkomaa: Alueellistaminen käy kalliiksi veronmaksajille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan esittämä alueellistaminen johtaa Sarkomaan mukaan tehottomuuteen.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan alueellistaminen on ollut valtion varojen haaskausta.

Sarkomaa kommentoi blogissaan keskustan torstaina julkaisemaa aluekehityslinjausta, jossa esitetään 5000–6000 julkisen sektorin työpaikan siirtoa pääkaupunkiseudulta maakuntiin kahden seuraavan vaalikauden aikana. Verkkouutiset kertoi linjauksesta tässä.

– Alueellistamispolitiikan nostaminen tilanteessa, jossa kaupunkipolitiikasta on huutava pula, saa hälytyskellot soimaan, toteaa Sarkomaa.

Hän kirjoittaa, että ”aiemmat hajasijoituskokemukset ovat opettaneet, että alueellistaminen johtaa usein tehottomuuteen ja tulee veronmaksajille monin tavoin kalliiksi”.

– Pakkosiirrot ovat hävittäneet asiantuntemusta ja vaikeuttaneet siirretyn yksikön ydintoimintoja. Lääkelaitoksen eli nykyisen Fimean pallottelu on tästä karmea esimerkki. Arvioinnit ovat osoittaa alueellistamisen haittojen olevan suurempia kuin hyötyjen.

Sarkomaan mukaan alueellistamisen sijaan seuraavan eduskunnan ja hallituksen on keskityttävä vahvaan metropoli- ja kaupunkipolitiikkaan.

– Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka on valjastettava kasvun ja hyvinvoinnin lähteeksi. Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat koko maan talouden veturi. Siksi metropolialueen menestyksen vauhdittaminen on jokaisen suomalaisen etu, Sarkomaa kirjoittaa.

Sarkomaan mukaan lisää työpaikkoja toki tarvitaan eri puolelle Suomea. Ratkaisu ei hänen mukaansa kuitenkaan ole se, että valtionhallinnon työpaikkoja ”ripotellaan ympäri maata”.

– Painopiste on oltava alueiden oman osaamisen ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamisessa.

– Ymmärrän varsin hyvin, että digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia tehdä työtä paikasta riippumatta. Ei ole kuitenkaan valtion ydintehtävä tätä sanella, kuka ja missä tehtävässä tekee etätyötä, toteaa Sari Sarkomaa.