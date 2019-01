Sari Multala: Peruskoulua uudistettava ensi vaalikaudella

Kansanedustajan mukaan peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden osaamiselle.

Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala nimeää peruskoulu-uudistuksen seuraavaksi koulutuspolitiikan kärkiteemaksi, johon pitää tarttua heti ensi vaalikaudella.

– Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä puolet nuorista aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Nuo 2030-luvun osaajat istuvat jo pulpeteissaan ympäri Suomen. Tulevaisuuden tavoitteista onkin tehtävä totta jo tänään. Parhaiten sen toteutamme, kun varmistamme, että maailman parhailla opettajilla on mahdollisuudet keskittyä peruskouluissa opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen, sanoo Multala.

Suomalainen peruskoulujärjestelmä ja opettajien osaaminen ovat maailman huipppuluokkaa. Viimeisinä vuosina PISA-tuloksista OECD:n koulutusraporteista on kuitenkin nähty, että peruskoulu ei onnistu takaamaan riittäviä taitoja kaikille.

– Tieto ja osaaminen kuuluvat jokaiselle lapselle ja nuorelle. Peruskouluissa opitaan loppuelämän kannalta keskeiset perustiedot ja –taidot, kuten lukeminen ja laskeminen. Meidän on varmistettava, että peruskoulu onnistuu tarjoamaan kullekin ikäluokalle hyvät edellytykset jatkaa koulutiellä eteenpäin. Oppilaille tarjottava varhainen tuki ja yksilölliset koulutuspolut ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa, Sari Multala sanoo.

– Opettajia ei saa jättää yksin näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Opettajien korkeaan osaamiseen ja koulutukseen on panostettava myös tulevaisuudessa. Lisäksi on varmistettava, että opettajilla on nykyistä enemmän aikaa itse opetustyölle.

Kuluneella hallituskaudella on uudistettu koulutuksen toinen aste kokonaisuudessaan. Seuraavalla kaudella huomio on Multalan mukaan kiinnitettävä peruskouluun.

– Oppilaiden perustaitojen vahvistaminen koulupolun alusta alkaen on tärkeää. Oppimisvaikeudet on tunnistettava varhaisessa vaiheessa ja niihin on kyettävä tarjoamaan riittävä tuki. Korkea osaaminen on Suomen kaltaiselle pienelle maalle välttämätön pääoma ja siitä huolehdimme parhaiten panostamalla varhaisiin vuosiin ja peruskouluun.