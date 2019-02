Sari Multala: Hallituksen tulokset puhuvat puolestaan

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt merkittävästi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala pitää tiedotteessaan merkittävänä sitä, että kuluneen hallituskauden aikana koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää on pystytty vähentämään huomattavasti.

Niin kutsuttujen NEET-nuorten (neither in employment nor in education or training) osuuden väheneminen käy ilmi ministeriöiden julkaisemista tilastotiedoista.

– Hallitus on edistänyt lukuisilla keinoilla nuorten mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä, ja tulokset puhuvat puolestaan. Pidän erityisen hyvänä sitä, että koulutukseen pääsyyn on panostettu esimerkiksi koulutustarjontaa lisäämällä ja sitä kohdentamalla. Koulutus ja osaaminen antavat parhaat eväät elämässä pärjäämiseen, Sari Multala sanoo.

– Syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa myös tulevalla hallituskaudella. Koulutuksessa yksilöllinen tuki on varmistettava jokaiselle lapselle ja nuorelle aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Erityisesti varhaisiin vuosiin panostamalla saadaan vaikuttavuutta enemmän, kuin vasta nuoruusvaiheen ongelmiin tarttumalla.

– Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun onkin tarjottava vahvat perustaidot, jotta oppilailla on hyvät edellytykset edetä jatko-opintoihin. Erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa tukea on oltava niin, että yksikään nuori ei jää tyhjän päälle siirtymävaiheessa, Multala linjaa.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä nousi Suomessa 2010-luvun alussa. Se on ollut verrattain korkealla tasolla esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vuonna 2015 NEET-nuorten osuus oli toistaiseksi korkeimmalla tasolla.

– Vailla työtä tai opiskelupaikkaa oleminen ei toki aina tarkoita, että nuoren tilanne olisi huono, mutta tilanteen pitkittyessä riskit kasvavat ja yhdenkin nuoren syrjäytyminen on liikaa. On aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla estetään nuoria luisumasta reunamille ja joutumasta sivuun. Nyt saavutettu NEET-nuorten osuuden lasku osoittaa sen, kuinka vaikuttavaa nuorten tukeminen onkaan, Multala toteaa tiedotteessaan.

– Koulutus on tutkitusti tehokas keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on oltava, että jokainen nuori saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon, sillä pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää yksilön asemaa työmarkkinoilla ja elämässä. Opintojen keskeytyminen toisella asteella on merkittävin syy jäädä vaille tutkintoa.