Sari Essayah: Maaseutua uhkaa maksumiehen osa

KD:n puheenjohtajan mukaan hallitus asettaa tavoitteita, joita ei voida edes saavuttaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta vaivaa toimeenpanokuilu.

Sari Essayah nostaa esille hallituksen tammikuussa pitämän ilmastokokouksen, jossa Essayahin mukaan ainoa hyvä aikaansaatu päätös oli teollisuuden sähköveron lasku EU-minimiin.

– Hallituksen julkistama hiilineutraaliustiekartta sisältää toistaiseksi varsin niukasti konkretiaa. Ilmastorahaston suuntaviivat piirretään myöhemmin, sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet konkretisoidaan hallituskauden aikana ja perustetaan turvetyöryhmä selvittämään alan tilannetta, Sari Essayah luettelee Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

– Muutoinkin on koko ajan uhkana, että haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat hallituksen päästövähennystalkoiden maksumieheksi. Tämän näkyy niin asumisen, liikenteen kuin yrittämisenkin energiaverotuksen kiristämisinä. Hallitus koko lailla sivuutti sen keskeisen haasteen, että energiaintensiivisen teollisuuden ja liikenteen hiilipäästöjen vähentämisestä tulee vaatimaan merkittävää lisäpanostusta energiantuotantoon. Energiasektori on vastuussa noin 80 prosentista päästöistä, joten sen rinnalla kaikki muu on enemmän tai vähemmän näpertelyä.

Kristillidemokraattien puheenjohtaja katsoo, että hallituksen suunnittelema perhevapaauudistus ja vanhuspalvelulain hoitajamitoitus ovat molemmat tarpeellisia vauvapulasta kärsivässä ikääntyvässä Suomessa. Hänen mukaansa ”mallien rahoitus tuntuu vain olevan epäselvää. Kustannusten kattaminen aiotaan kipata seuraavan hallituksen huoleksi”.

Tärkeintä olisi hänen mukaansa kuitenkin saada työllisyystoimet vauhtiin. Hän varoittaa, että tällä hetkellä arviolta jopa 50 000 yritystä kaipaa uutta yrittäjää eläköitymisen tai alanvaihdon takia.

– Hallituksen ilmastopoliittisessa tiekartassa luki, että maatamme vaivaa toimeenpanokuilu. Nerokas uudissana kertoo kaiken hallituksen nykyisestä tilanteesta. Asetetaan tavoitteita, joita ei voida saavuttaa, ja toimeenpano on päätöksiä – ja rahoja – vaille valmis.