Sari Essayah: Suomen rooli ruoantuottajana kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kotimaiset pellot on säilytettävä viljeltyinä myös jatkossa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essayah pitää maatalouden kannattavuusongelmia huolestuttavina. Jos kotimainen ruoantuotanto vaarantuu, on Suomi entistä alttiimpi kansainvälisen elintarvikeketjun häiriöille.

– Muuttuneet ilmasto-olot ovat jo vaikuttaneet dramaattisesti satonäkymiin ympäri maailman; ja joissakin maissa hätäteurastetaan karjaa rehupulan takia. Suomessa on varauduttava siihen, että roolimme ruoantuottajana kasvaa, Essayah kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

– Puhdas ruoka ja toimiva elintarvikeketju kun eivät ole maailmalla itsestään selvyyksiä. Kohta ne eivät ole sitä meilläkään, kun maatalouden kannattavuus yhä heikkenee ja tiloja lopetetaan ennätysvauhtia.

– Suomessa on säilytettävä pellot viljeltyinä, satsattava maatalouden kannattavuuteen ja ekoloogisuuteen ja panostettava alan tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Tilojen jatkuvuus on varmistettava ja tuottajan on saatava työstään ansaitsemansa palkka.

Vaikka alkutuotanto horjuu, on ruokahävikki ollut viime vuosina kasvussa. Sen rahallinen arvo on pelkästään Suomessa noin 500 miljoonaa euroa. Haaskattu tuotanto vastaa ilmastovaikutuksiltaan noin 100 000 auton vuosipäästöjä.

– Kotitalouksien osuus hävikkiruoasta on merkittävä, sillä julkiset keittiöt ja kauppa kierrättävät jo nyt tehokkaammin. Monissa kunnissa ylijäämäruokaa myydään tai lahjoitetaan eteenpäin. Kaupat ovat puolestaan löytäneet seurakunnat ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka tekevät ruokatyötä tai jakavat hävikkiruokaa leipäjonoissa.

– Joten maailman pelastamiseksi jokaisesta ei tarvitse tulla vegaania; hyväksi aluksi riittää, kun syö kohtuudella ja lautasensa tyhjäksi, Essayah sanoo.