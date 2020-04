Sari Essayah: Omavaraisuuden arvo huomattiin koronakriisissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan suomalaista maanviljelijää istutettiin vain muutama viikko sitten ilmastosyyllisten penkille.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toteaa koronaviruskriisin palauttaneen monen perusasian arvostuksen. Väistämättömänä pidettyä kehitystä on samalla jouduttu arvioimaan uudelleen.

– Esimerkiksi omavaraisuuden ja kotimaisen toimivan elintarvikeketjun arvostus on vihdoin huomattu. Vaikea uskoa, että siitä on vain muutama viikko, kun suomalaista maanviljelijää istutettiin niin ilmastosyyllisten kuin tukielättien penkillä. Poissa on myös narina vanhanaikaiseksi koetusta huoltovarmuusjärjestelmästä ja sen ylläpidon kustannuksista, Sari Essayah kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hänen mukaansa on ollut huolestuttavaa huomata, että maatalouden kausityö on ollut lähes täysin ulkomaisen työvoiman varassa.

– Nyt on kaikki kivet käännettävä, jotta sato saadaan maahan ja aikanaan korjuuseen. Pellolle pitää saada niin koululaiset, opiskelijat, työttömät, turvapaikanhakijat kuin viime kädessä varusmiehet. Kun tästä päästään, niin maatalouden kannattavuusongelmat on ratkottava ja sosiaali- ja työttömyysturvan kannustinloukut purettava, Essayah sanoo.

Suomi on hyötynyt vientivetoisena maana avoimesta maailmankaupasta. Essayah kysyy, oliko tästä huolimatta virhe hajauttaa tuotantoketjun kannalta kriittisten komponenttien valmistus ympäri maailmaa.

– Opetus lienee se, että vastaisuudessa on syytä huolehtia, että kotimaassakin löytyy alihankintaketjua ja tarvittavaa osaamista, johon tukeutua, Sari Essayah kirjoittaa.

