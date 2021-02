Sari Essayah MTV:lle: Hallitus väistää vastuutaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KD:n puheenjohtaja moittii hallitusta viivyttelystä rajatestauksessa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah arvostelee Sanna Marinin (sd.) hallitusta siitä, että rajoille ei ole saatu järjestettyä ajoissa pakollisia koronatestejä. Tällä olisi voinut hänen mukaansa estää muuntovirusten leviämistä Suomeen.

– Kyllä tässä kohtaa hallituksen olisi minun mielestäni pitänyt pystyä toimimaan nopeammin, eikä pallotella tätä vastuuta. Viranomaisvastuu, hallituksen vastuu, mutta kuitenkin hallituksella on vastuu kokonaisuudesta ja silloin pitää johtaa, kun sen paikka on, Essayah sanoi MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Testit mahdollistava laki on ollut voimassa koko ajan. Hallitusta onkin kritisoitu siitä, että se on yrittänyt väistää vastuuta alueille. Essayah myös ihmetteli haastattelussa, miksi alueviranomaisia ei ohjeistettu ajoissa testien ottoon.

– No kyllä, koska sitä vastuuta on vieritetty sinne alueille. Sitten toisaalta moititaan alueita, kun alueet eivät tee tarpeeksi. Kyllä tässä kuitenkin ohjausvalta on ministeriössä aluehallintovirastojenkin suhteen.