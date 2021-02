Sari Essayah: Lisävelka ei voi olla vastaus jokaiseen tilanteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraatit avasi lauantaina kuntavaalikampanjansa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin vaati puolueensa kuntavaalikampanjan avauksessa hallitukselta suunnitelmaa velkaantumisen taittamiseksi. Samaa peräänkuulutettiin valtiovarainministeriön tuoreessa raportissa.

– Mitä tekee hallitus? Haukkuu parin hallituspuolueen suulla kaikki puheet tulevasta sopeuttamistarpeesta, ja kaavailee uusia veroja yrityksille ja investoinneille. Lisävelka ei voi olla vastaus jokaiseen tilanteeseen, sillä se on kuin lastenlastemme leivästä söisimme. KD:n mielestä sen paremmin valtio kuin kunnatkaan eivät saa upota velkasuohon, Essayah sanoi etäyhteyksin järjestetyttä tilaisuudessa.

Hänen mukaansa raportti oli muutenkin ”varsin tylyä luettavaa Suomen talouden tilasta”.

– Olemme tippumassa Kreikan ja Portugalin tasolle investointien houkuttelevuuden suhteen, bkt:n kasvussa jäämme puoleen muista Pohjoismaista, samoin työllisyysaste ja työntuottavuus eivät kohene samassa tahdissa. Ongelma on, että lääkkeet tautiin kyllä tunnetaan, mutta niitä ei haluta ottaa, Essayah totesi ja kertoi puolueensa ehdottaneen syksyllä muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä sekä sosiaaliturvan rakenteellista uudistusta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös kristillisdemokraattien kuntavaaliteema, joka on ”koko maa mukana”. Essayahin mukaan tällä viitataan siihen, että puolue haluaa torjua ihmisten ja alueiden eriarvoistumista.

Puheessaan Essayah vaati parannuksia perheiden palveluihin. Hän myös puolusti kotihoidon kuntalisiä sekä vaati tukea vanhusten kotihoitoon.

Essayah nosti esille myös kuntien hankinnat, joissa hänen mukaansa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota laatu- ja ympäristövaatimuksiin.

– Kunnissa on linjattava julkisiin hankintoihin selkeät periaatteet ja kriteerit. Hankinnoissa on otettava huomioon kokonaisedullisuuden lisäksi paikallisuus, turvallisuus, jäljitettävyys, innovatiivisuus, sosiaaliset kriteerit ja elinkaarikustannukset. Hankinnoista on myös tiedotettava avoimesti ja ajoissa.