Sari Essayah: Keskustalla on vaihtoehto hallituspohjalle

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja kysyy, aikooko keskusta taipua haja-asutusalueiden kurittamiseen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah moittii kovin sanoin keskustan toimia Antti Rinteen (sd.) hallituksen osana ja muistuttaa mahdollisuudesta keskustan, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja kokoomuksen muodostamalle hallitukselle.

Oulussa kristillisdemokraattien puoluekokouksessa pitämässään puheessa Essayah sanoi KD:n profiloituvan jatkossa vahvemmin haja-asutusseutujen puolustajana samalla, kun moitti keskustaa syrjäseutujen unohtamisesta.

– Erityisen hankala tilanne on haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten kohdalla; heillä työurat ovat olleet pienipalkkaisempia ja rikkonaisempia, tai eläkettä on kertynyt vain osasta työurasta kuten monella maanviljelijän puolisolla. Rakennusten arvo on romahtanut, kirkonkylälle ei ole vara muuttaa, ja auto olisi välttämätön liikkumisen kannalta, Essayah sanoi.

– Tässä tilanteessa asumisen, energia ja liikkumisen suunnitellut veronkiristykset osuvat kipeästi. Taipuuko keskusta tosiaan Rinteen hallituksessa tälle haja-asutusalueiden kurittamiselle, Essayah kysyi.

Essayah muistutti puheessaan, että Rinteen hallitukselle on vaihtoehtoja.

– Kolme oppositiopuoluetta pystyisivät muodostamaan hallituspuolue keskustan kanssa tukevan 113 edustajan enemmistöhallituksen. Vaihtoehto on olemassa, ja tämä varmaankin muistetaan myös hallituksen palavereissa ja hallituspuolueiden puoluetoimistoilla, Essayah sanoi.