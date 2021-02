Sari Essayah arvosteli Raamatun lauseiden heittelyä eduskunnassa

SDP:n ministeri siteerasi kristillisdemokraateille ’Isoa kirjaa’.

Eduskunnan keskiviikkoisessa EU:n elpymispakettikeskustelussa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) arvosteli oppositiopuolueita. Hän aloitti kysymällä ”millaista solidaarisuutta Suomen kokoomus osoittaa Euroopan unionille” ja jatkoi näin:

– Tämä sama kysymys voidaan esittää myös kristillisdemokraateille. Ja teidän kohdallanne tulee mieleen: ”Kaikki se, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.” Näin sanotaan Isossa kirjassa, Tytti Tuppurainen totesi.

– Ja itse asiassa Euroopan unionin perussopimuksissa on sangen syvällisesti kirjoitettu solidaarisuudesta. Me olemme tässä globaalissa pandemiassa, ja perussopimukset antavat mahdollisuuden tukea toisia jäsenmaita myös taloudellisesti, kun vastassa on tällainen luonnonkatastrofin kaltainen kriisi. Mutta missä on kristillisdemokraattien sydän ja lähimmäisenrakkaus tässä tilanteessa? Mikä on teidän eurooppalinjanne?, demariministeri kysyi.

Myös muutama muu edustaja lainasi ulkomuistista tunnettuja Raamatun säkeitä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pääsi vastaamaan myöhemmin.

– Ihan loppukaneettina minun on pakko todeta, että itse arvostan Raamatusta nousevia arvoja mutta pidän sopimattomana, että oman poliittisen agendan loppukaneetiksi heitellään täällä Raamatun lauseita, Sari Essayah totesi.