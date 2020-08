”Sanottakoon suoraan, miksi Suomeen lentäviä ei testata”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tartuntatautilaki antaa perusteet ulkomailta tulevien koronatestaukselle.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho arvostelee rajusti koronatestauksen puutteita Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Koronatoimet lentokentällä ovat olleet sekavia, eikä testauksia ulkomailta tuleville ole tehty juurikaan. Suomen koronatilanteen pahenemisen kannalta ongelmallisina on pidetty juuri ulkomailta tulevia tartuntoja.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréenin mukaan pakkotestaukseen lentoasemilla ei voida toistaiseksi mennä, koska THL ei ole antanut lupaamaansa liikennevalo-ohjeistusta. Hänen mukaansa haasteita tuo, että mikäli koronatestaus olisi pakollinen, pakkomääräys tulisi tehdä yksilöllisesti. Pakkotestauksen tarpeen arvioitsijan tulee olla aluehallintoylilääkäri.

– Se on todella haastavaa järjestää, koska koronassa on hirveän paljon muutakin tekemistä näillä harvoilla asiantuntijalääkäreillä, joita meillä on, Mikko Floréen sanoo Iltalehdelle.

Mia Laihon mukaan lentokentän ongelmien perusteluissa on ”selittelyn makua valitettavasti”.

− Perusteet koronatestaukselle kyllä ovat olemassa tartuntatautilain mukaan, mutta jos resurssia ei ole niin sanottakoon sen suoraan, Mia Laiho sanoo Twitterissä.

− Yksi mahdollisuus olisi vaatia testaus jo lähtömaassa, hän lisää.

Aluehallintovirastot odottavat edelleen THL:n laatimaa liikennevalomallia riskimaista, jossa maat jaettaisiin koronavirustilanteen mukaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin maihin.

Korkeimman riskin punaisista maista saapuvat joutuisivat koronatestiin ja heidät asetettaisiin viranomaispäätöksellä karanteeniin. Keltaisista maista tuleville riittäisi ilmeisesti omaehtoinen karanteeni. Vihreissä maissa voisi matkustaa ilman rajoituksia.